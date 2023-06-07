ММК определил лучших рационализаторов по итогам прошлого года

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) подвел итоги традиционных конкурсов «Лучшее рационализаторское предложение в ПАО «ММК» и «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» по итогам 2022 года.

В прошлом году работники предприятия подали на рассмотрение экспертных комиссий 6927 идей – на 22,5 процента больше, чем в предыдущем году. Экономический эффект от реализованных рационализаторских предложений составил 276 миллионов рублей.

Рационализаторские предложения оценивались в том числе в категориях, касающихся вопросов энергоэффективности, охраны труда, экологии, качества, повышения эффективности бизнес-процессов. Отдельно определялось «Лучшее рационализаторское предложение в ПАО «ММК». Это звание по результатам работы конкурсной комиссии под председательством начальника научно-технического центра ММК Андрея Картунова было присвоено рационализаторскому предложению «Экономия инструмента для вскрытия чугунной летки». Кубок и сертификат на денежную премию в 50 тысяч рублей присужден коллективу авторов (это М.А. Семенюк, В.А. Бегинюк, К.Н. Сахнов).

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», также были определены победители и призеры среди рационализаторских предложений в восьми отдельных категориях.

Коллективы авторов рацпредложений, занявших призовые места, получат дипломы и денежные премии. Будут награждены призеры рационализаторского конкурса и почетными нагрудными знаками, которыми отмечают лучших рационализаторов комбината.

Также на предприятии были определены лидеры конкурса «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» - дипломы и денежные премии присуждены девяти специалистам комбината.

«Цель ежегодных смотров рационализаторской деятельности - мотивация работников ПАО «ММК» к изобретательской и рационализаторской работе, снижение затрат производства, повышение конкурентоспособности и качества продукции компании», - отмечают в управлении информации и общественных связей комбината.