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ММК опубликовал операционные результаты за 2020 год

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область), один из крупнейших мировых производителей стали, опубликовал операционные результаты за четвертый квартал и 12 месяцев ушедшего года.

В 2020-м году объем выплавки чугуна сократился на 6,7 процентов относительно 2019-го года - до 9 344 тыс. тонн, что обусловлено более продолжительными плановыми ремонтными работами в доменном производстве и сокращением спроса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Объем выплавки стали за 12 месяцев 2020 года снизился на 7,1 процента до 11 574 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого года на фоне плановой реконструкции стана 2500 горячей прокатки и замедления деловой активности в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Продажи товарной продукции по Группе ММК снизились к прошлому году на пять процентов до 10 755 тыс. тонн.

Продажи премиальной продукции сократились на 6,1 процента по сравнению с уровнем 2019-го года до 5 143 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объеме реализации сократилась до 47,8 процента.

Объем производства угольного концентрата за 12 месяцев ушедшего года достиг 3 059 тыс. тонн, рост составил 17 процентов относительно аналогичного периода прошлого года в связи с окончанием модернизации обогатительной фабрики, проходившей в 2019-м году, и увеличением переработки покупных углей.