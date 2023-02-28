ММК представит в Узбекистане актуальную продукцию для строительства

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) является участником 24-й международной выставки «Строительство - UzBuild 2023», которая открывается сегодня, 28 февраля, в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, на выставке «UzBuild 2023» комбинат представит широкий сортамент продукции с акцентом на металлопродукцию строительного назначения, включая горячекатаный и холоднокатаный лист, сортовой прокат, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием.

Международная выставка «Строительство - UzBuild 2023» проходит с 28 февраля по третье марта в национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр». В прошлом году она собрала 190 компаний из 19 стран мира и более 7,3 и специалистов сфер оптовой и розничной торговли, строительства и ремонта, архитектуры и дизайна.

ПАО «ММК» – постоянный участник выставок «UzBuild», которые проводятся ежегодно с 1998 года, а рынок Узбекистана играет для комбината особую роль и сегодня является одним из крупнейших направлений продаж металлопродукции Магнитки в ближнем и дальнем зарубежье. В 2022 году поставки металлопродукции комбината узбекским потребителям увеличились более чем на 50 процентов.