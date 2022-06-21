21.06.2022
Челябинец задержан за ложное сообщение об опасном предмете в районном военкомате
21.06.2022
В Челябинске пройдет финал футбольного турнира «Кожаный мяч»
21.06.2022
Полицейские Челябинской области вернулись домой после шестимесячной службы на Северном Кавказе
21.06.2022
В Челябинске зазвучат колыбельные разных народов мира
21.06.2022
Молодежный театр покажет челябинцам «Контур Любимовки»
21.06.2022
ММК представляет свою продукцию на столичной выставке металлоконструкций
ММК представляет свою продукцию на столичной выставке металлоконструкций
21.06.2022
ММК принимает участие в международной выставке в Бишкеке
21.06.2022
ММК увеличивает объемы онлайн-продаж
20.06.2022
«ММК-Индустриальный парк» признан одной из лучших инвестплощадок России
17.06.2022
ММК сообщил о реализации очередного экологического проекта
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022