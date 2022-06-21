ММК представляет свою продукцию на столичной выставке металлоконструкций

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) представляет свою продукцию на седьмой специализированной выставке «Металлоконструкции-2022», которая проходит с 21-го по 23-е июня в Москве.

Кроме прочего, ММК презентует в столице линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под маркой MAGSTRONG.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», стали MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционными материалами. Это, в свою очередь, ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий.

Высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG, производимые ПАО «ММК», не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам, при этом, будучи импортозамещающими, они имеют меньшую стоимость, что также позволяет снижать издержки потребителя.

СПРАВКА

Выставка «Металлоконструкции-2022» - главный форум металлостроителей, который объединяет основных участников рынка: производителей и поставщиков металлоконструкций и металлоизделий для стройиндустрии, поставщиков оборудования для их производства, а также потребителей металлопродукции и смежных услуг.