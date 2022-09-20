ММК презентует свои высокопрочные стали на международной выставке в Казахстане

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) представит свою продукцию на 27-й Центральноазиатской международной выставке «Mining and Metals Central Asia-2022», которая сегодня, 20-го сентября, начинает свою работу в крупнейшем казахстанском городе Алматы.

На стенде ПАО «ММК» будет представлен широкий спектр металлопродукции комбината и, в первую очередь, линейка высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Гости и участники форума, ориентированного на демонстрацию достижений международных и казахстанских производителей материалов, оборудования, услуг и разработок для горно-металлургического комплекса, смогут познакомиться с импортозамещающими высокопрочными сталями Магнитки, которые используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также других видов высокотехнологичной продукции. Их применение позволяет существенно улучшить качественные характеристики и снизить вес изделий, дает значительный экономический и экологический эффект: по сравнению с рядовыми марками стали выбросы парниковых газов уменьшаются в среднем на 30 процентов в течение всего жизненного цикла продукции.

Стали MAGSTRONG не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам, а их механические свойства обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость и позволяют увеличить срок службы изделий. Сегодня потребители могут получить комплексные решения от ООО «Механоремонтный комплекс» и ОАО «ММК-МЕТИЗ», которые осуществляют переработку металлопроката и поставку сварочных материалов для продукции MAGSTRONG с рекомендациями по параметрам сварки. Все это обеспечивает постоянный рост спроса на эти стали среди потребителей. В 2021-м году их отгрузка в адрес машиностроительных предприятий РФ и ЕврАзЭС выросла на 43 процента по сравнению с предыдущим годом, а металлопрокат MAGSTRONG в прошлом году использовали в своих изделиях 573 предприятия (в 2020 году – 486).

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», 27-я выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» (Mining And Metals Central Asia) проходит в Алматы 20-22 сентября. Это профессиональная площадка деловых контактов производителей и поставщиков со специалистами горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов, оптовых торговых компаний и других представителей отрасли.

В рамках нынешнего форума на выставочной площади, превышающей девять с половиной тысяч квадратных метров, свои достижения представят более 250-ти компаний из 22-х стран.