ММК принимает участие в международной выставке в Бишкеке

Делегация ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) принимает участие в международной промышленной выставке «Expo Russia Kyrgyzstan-2022» в Бишкеке.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, первая выставка EXPO-RUSSIA в Кыргызской Республике ставит своими целями содействие дальнейшему развитию и укреплению экономических связей России и Кыргызстана в различных сферах, в том числе инвестиционной, промышленной, торговой, а также продвижение российской экспортной высокотехнологичной продукции на рынок Кыргызстана.

Интересно, что онлайн-версию выставки можно увидеть с помощью мобильного приложения.