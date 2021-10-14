ММК признан организацией с высоким уровнем противодействия коррупции

ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) признан организацией с высоким уровнем противодействия коррупции.

Класс рейтинга А2 был присвоен Магнитогорскому металлургическому комбинату по итогам второго антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, представленного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

По этому случаю на имя генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева поступило поздравительное письмо от президента РСПП Александра Шохина.

«Прозрачность ведения бизнеса и предупреждение любых коррупционных проявлений – один из ключевых принципов работы Магнитогорского металлургического комбината, – подчеркнул Павел Шиляев. – Мы рады, что наша деятельность в этой сфере была высоко оценена экспертами РСПП».

Как отмечает управление информации и общественных связей ММК, комбинат последовательно реализует корпоративную антикоррупционную политику, которая гарантирует приверженность предприятия и его руководства высоким этическим стандартам и нулевую толерантность к нарушениям в этой области.

В 2020-м году компания также был отмечена в числе лучших в России с точки зрения противодействия коррупции, но в категории А3. Спустя год ММК поднялся на несколько строчек в рейтинге, набрав максимальное количество баллов в категории А2.

Поздравляя компанию с присвоением высокого класса рейтинга, президент РСПП Александр Шохин отметил, что позиция в рейтинге – «свидетельство особого внимания руководства компании к вопросам антикоррупционной политики».

Цель антикоррупционного рейтинга РСПП – объективная оценка информации о деятельности крупного бизнеса по противодействию коррупции. В 2021-м году в рейтинге приняли участие 59 крупнейших компаний страны. Рейтинг был сформирован после проведения независимой экспертизы документов компаний, подтверждающих соответствие их деятельности международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению» и положениям антикоррупционной хартии российского бизнеса.