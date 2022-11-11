11.11.2022
ММК стал одним из лидеров рейтинга российских работодателей
11.11.2022
Жестокое убийство на троих
11.11.2022
В Златоусте будут судить афериста из Краснодара
11.11.2022
Офтальмологи ЧОКБ творят чудеса с глазами пациентов
11.11.2022
Суд отказал водителю-убийце в УДО
11.11.2022
В Челябинске в этом году откроются три новых садика
ММК стал одним из лидеров рейтинга российских работодателей
Магнитка вошла в число 13 участников с наивысшим баллом
10.11.2022
ММК стал участником регионального проекта по повышению экологической безопасности предприятий
09.11.2022
ММК создал лучший профсоюзный хит на всем Урале
08.11.2022
Доля премиальных продаж продукции ММК в этом году выросла до 44 процентов
07.11.2022
Индустриальный парк ММК сможет пользоваться налоговыми льготами еще пять лет
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022