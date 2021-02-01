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ММК усовершенствовал систему обратной связи с клиентами

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) усовершенствовал систему обратной связи с клиентами, в декабре ушедшего года запустив в работу систему веб-анкетирования потребителей.

Системы поддержки и уточнения индивидуальных потребностей ММК развивает с целью решения задачи максимального удовлетворения текущих и перспективных потребностей потребителей.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», дружелюбный интерфейс абсолютно новой системы предоставляет клиентам возможность в режиме онлайн не просто выставлять оценки по различным направлениям деятельности предприятия, но и оставлять комментарии с предложениями и замечаниями по работе комбината.

Процесс анкетирования автоматизирован – это позволяет оперативно реагировать на сложные задачи и получать от потребителя информацию, необходимую для разработки корректирующих действий.

Автоматизированная система позволяет уйти от бумажного документооборота, неизбежного при традиционном анкетировании, а значит исключить ошибки при обработке большего объема данных, связанные с человеческим фактором.

Также благодаря внедрению системы стало возможным опросить большее количество контрагентов, сохранить в единой базе всю необходимую информацию, в любой момент (за короткий промежуток времени) обработать текущие результаты анкетирования и сравнить с результатами предыдущих опросов.

Автоматизированный онлайн-мониторинг удовлетворенности и ожиданий потребителей с помощью веб-анкетирования будет способствовать развитию в компании клиентоориентированного подхода и укрепит позиции ПАО «ММК» на рынке металлопродукции.