ММК увеличивает объемы онлайн-продаж

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) увеличивает объемы онлайн-продаж.

Об этом заместитель директора по продажам ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов рассказал на общероссийской конференции «Электронная коммерция на рынке металлов» в Москве.

В апреле 2021 года специалисты ПАО «ММК» запустили в работу корпоративный маркетплейс - электронную площадку для покупки и оформления доставки продукции ПАО «ММК». Современный и удобный сервис дает возможность оперативно обслуживать заказы самого широкого профиля в онлайн-формате.

Динамика продаж на электронной торговой площадке ММК позволяет говорить об устойчивом росте продаж онлайн - так, с апреля по декабрь 2021 года продажи металлопродукции ПАО «ММК» через этот канал составили 16,5 тысячи тонн, а с января по май 2022 года - 15,5 тысячи тонн. На сайте зарегистрировано более трех с половиной тысяч клиентов, а число ежедневных пользователей превышает тысячу.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, маркетплейс ПАО «ММК» обеспечивает эффективное и быстрое взаимодействие между покупателем и продавцом. Удобный подбор товара с помощью фильтров позволяет клиентам сэкономить время, на всех этапах покупки пользователи получают квалифицированную помощь специалистов контакт-центра.