ММК: «Зеленое» финансирование позволит экономике эффективнее двигаться к углеродной нейтральности

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) видит потенциал для развития «зеленого» финансирования в России, о чем на конференции «Промышленная экология: новые реалии и стандарты будущего» заявила начальник управления финансовых ресурсов ММК Мария Никулина.

В своем выступлении она отметила, что повысить интерес к «зеленым» ценным бумагам может поддержка государства.

Как подчеркнула Мария Никулина, в настоящее время ММК продолжает реализацию масштабной Стратегии развития, рассчитанной на период до 2025 года, в рамках которой компания инвестирует в модернизацию первого передела и внедряет лучшие природоохранные технологии.

В частности, в 2019 году была запущена самая современная в России аглофабрика №5, на 2023 год запланирован пуск новой коксовой батареи №12, а на 2025-й – новой аглофабрики №11.

Реализация этих и других проектов позволит серьезно сократить углеродный след компании: в частности, целью является снижение удельных выбросов парниковых газов до уровня 1,8 тонны CO₂-экв. на тонну стали (ниже среднемирового уровня в 1,82 тонны CO₂-экв.).

Экологические проекты ПАО «ММК» полностью соответствуют критериям национальной таксономии адаптационных (или переходных) проектов, утвержденной в 2021 году. Такие проекты не признаются полностью «зелеными» в соответствии с мировой практикой, но очень важны для экономики России, так как направлены на ее адаптацию к изменению климата.

«Важным стимулом для развития подобных инициатив в нашей стране может стать «зеленое» финансирование, когда компании заимствуют средства на реализацию экологических проектов на более выгодных условиях – и успешность этого инструмента во многом зависит от государственной поддержки», - отметила Мария Никулина.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», во-первых, необходимо разработать нормативно-правовую базу для привлечения финансирования и верификации адаптационных (переходных) проектов.

Во-вторых, важно стимулировать банковский сектор и предоставить инструменты финансирования данных проектов по льготным ставкам, а также предоставить дополнительные стимулы для инвесторов, приобретающих ценные бумаги, выпущенные для финансирования инвестиций в «зеленые» или адаптационные проекты.

Рост интереса к «зеленому» финансированию позволит экономике двигаться к углеродной нейтральности быстрее и успешнее.