Многомиллионный контракт с исправительной колонией в Челябинске заключен с нарушениями

Прокуратура города Челябинска выявила нарушения при обосновании цены контракта на новогоднее оформление города. Договор был заключен между МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города» и исправительной колонией №8 на сумму 64 миллиона рублей.

Напомним, ИК №8 получила контракт без конкурса в ноябре 2020 года. Это далеко не первый большой контракт, который администрация Челябинска отдает колониям. Ранее УФАС нашло нарушения в двух контрактах мэрии с колонией №2 на 84 и 33,7 миллиона рублей миллиона рублей.

«Установлено, что МБУ «Эвис» при определении цены контракта двум потенциальным подрядчикам направлены запросы цены только по части объектов, включенных в закупку: по 13 местам выполнения работ вместо 25, указанных в контракте. Таким образом, цена контракта сформирована учреждением на основании сведений, отличных от фактических условий контракта», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении должностного лица МБУ «Эвис» возбуждено административное дело за несоблюдение порядка или формы обоснования начальной цены контракта.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что мировой судья прекратил дело в отношение чиновника в связи с «малозначительностью совершенного административного правонарушения». Прокурор оспорил это решение, дело возвращено на новое рассмотрение.

По результатам повторного рассмотрения дела бывший руководитель службы правовой и контрактной работы МБУ «Эвис» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Решение в силу еще не вступило.

Практически каждый заключенный контракт мэрии города с исправительной колонией оборачивается скандалом и последующим выявлением нарушений прокуратурой или УФАС. Между тем администрация Челябинска не спешит прекращать сотрудничество с ГУФСИН. Кому это выгодно – вопрос открытый.