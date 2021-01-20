Молодежь заинтересовалась ценными бумагами

Сначала учиться, потом покупать. Пожалуй, так можно сформулировать главное правило работы на фондовой бирже. Сегодня это правило актуально как никогда, поскольку вход на биржу, будь то валютная или фондовая, сведен к выбору брокера, скачиванию приложения и нескольким немногочисленным действиям в нем. Дополнительным стимулом взглянуть на инвестиции и биржевую торговлю под новым углом стал индивидуальный инвестиционный счет, который многие называют настоящим подарком от государства.
Число частных инвесторов на Московской бирже в конце прошлого года достигло 8,5 млн. Их них порядка пяти миллионов решились выйти на фондовый рынок в 2020 году. По данным Банка России, за девять месяцев 2020 года активы физических лиц на брокерском обслуживании увеличились на 1,2 трлн рублей.
Вторым главным мотивом повышенного внимания к биржевой торговле кроме распространения онлайн-сервисов и мобильных приложений для инвестирования стали упавшие ставки по депозитам. Сценарии при работе с ценными бумагами каждый частный инвестор выбирает для себя сам. Кто-то сохраняет консервативность, выбирая акции надежных российских и зарубежных компаний и преследуя цели по сохранению сбережений; кто-то увлекается быстрой торговлей, ориентируясь на то, чем занимаются лучшие трейдеры России. И если ставка на долгосрочную торговлю превращает инвестиции в хобби, то спекуляции на рынке ценных бумаг требуют полного погружения.
Вне зависимости от планируемой суммы инвестиций выходить на фондовый рынок стоит с базовыми знаниями о работе бирже; для трейдеров, ориентированных на краткосрочную прибыль, решающее значение имеет технический анализ; для длительных вложений в ценные бумаги важно учиться разбираться в финансовых показателях компаний.
Осенью прошлого года в ЦБ составили портрет частного инвестора. Из 7,6 млн физических лиц — клиентов брокерских компаний (на конец сентября 2020 года) порядка 70% — мужчины. Большинство клиентов в возрасте 30-40 лет, но основной объем активов у клиентов 40-60 лет. Регулятор указывает на приход на рынок молодежи с небольшими суммами, желающей разобраться в существующих финансовых продуктах на личном опыте. Около 70% счетов, открытых у крупнейших брокеров, имеют размер менее 10 тыс. рублей.
Московская биржа констатирует консервативность инвесторов: На середину января в акции было вложено 301 млрд рублей, в более надежные, но с меньшей потенциальной доходностью облигации — 617 млрд рублей.