28.02.2023
На ЧЦЗ металлурги России обменялись опытом, обсудили перспективы и тренды горячего цинкования
28.02.2023
Узбекистан будет поставлять фрукты и овощи в Челябинскую область
28.02.2023
Челябинскую «Башню» замкнуло
28.02.2023
Жители Нагайбакского района отправили гуманитарную помощь раненым бойцам
28.02.2023
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области снизилась в праздничные выходные
28.02.2023
Обрабатывали 11 часов: очередной миллион мошенники выманили у жительницы Чебаркуля
На ЧЦЗ металлурги России обменялись опытом, обсудили перспективы и тренды горячего цинкования
21.02.2023
Работники Челябинского цинкового завода стали победителями всероссийского «Инженера года»
06.02.2023
Челябинский цинковый завод посетили представители экологической общественности
24.01.2023
Сотрудники Челябинского цинкового завода приняли участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки»
23.01.2023
Многотиражная газета ЧЦЗ вошла в число 20-ти лучших корпоративных изданий промышленных компаний
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023