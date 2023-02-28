На ЧЦЗ металлурги России обменялись опытом, обсудили перспективы и тренды горячего цинкования

На базе Челябинского цинкового завода состоялся ежегодный семинар по вопросам горячего цинкования металла, организованный совместно с Центром по развитию цинка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в АО «ЧЦЗ», на сегодняшний день горячее цинкование является одним из самых эффективных методов защиты стального проката и конструкций от коррозии. Запросы современного рынка и внедрение новых технологий требует повышения квалификации сотрудников металлургических компаний. Акцент челябинского семинара традиционно сделан на техническую часть, поэтому его участниками стали главные технологи и инженеры, руководители предприятий. Они обсудили вопросы дефектов цинкования, переработки отходов, подготовки поверхности, работы ванн, охлаждения.

По словам начальника коммерческого отдела Челябинского цинкового завода Александра Печенкина, семинар был организован в первую очередь для того, чтобы предоставить российским специалистам системные знания в области горячего цинкования, показать новые наработки в этой области. Крайне важно изучать реальный опыт предприятий, как положительный, так и отрицательный. В будущем это поможет металлургам избежать многих ошибок и сократить затраты.

Оцинкованная сталь широко применяется в различных сферах: в жилом, автомобильном и транспортном строительстве, в городской инфраструктуре. Такая сталь обладает рядом уникальных свойств: прочность, легкость и долговечность, малая деформация в процессе эксплуатации, отсутствие затрат на техническое обслуживание и ремонт.