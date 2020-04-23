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На ЧЦЗ начался процесс перехода с литых на катаные аноды

Экономика
Сегодня, 17:03

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод начал перевод технологии производства с литых на катаные аноды, что позволит получить экономию более 400 миллионов рублей в год.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «ЧЦЗ», с момента запуска электролиза цинка на заводе использовали литые аноды из сплава свинца и серебра. Опыт работы на повышенных токовых нагрузках показал, что они имеют низкие механические свойства и высокую скорость коррозии. В результате увеличивается количество межэлектродных замыканий, снижается выход цинка по току и увеличивается удельный расход электроэнергии на электролиз.
Изучив передовые научные данные и опыт работы современных цинковых заводов, инициативная группа специалистов цеха «Комплекс электролиза цинка» предложила использовать аноды, произведенные методом проката. Были проведены промышленные испытания катаных анодов, которые показали их стойкость при повышенных токовых нагрузках.

По словам начальника цеха «Комплекс электролиза цинка» Дениса Чемерязева, испытания подтвердили, что при работе на катаных анодах увеличивается производительность электролиза и сокращается удельный расход электроэнергии на  каждую выпущенную тонну цинка. При этом срок службы анода увеличивается почти в полтора раза. Ожидаемый экономический эффект от перехода на использование катаных анодов составит превышает 400 миллионов рублей в год.

Весь парк имеющихся на ЧЦЗ литых анодов – 16 тысяч 524 штуки - будет заменен на катаные уже до конца 2023 года.

 

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