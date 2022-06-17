На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Педофилы
Протесты медиков
Дело Скрынника
Банкротство Уралбройлер
коронав
АгроПлюс
ЕГЭ
Банкротство ЗМЗ
Дело Извекова
Выборы в Госдуму
Уголовное дело Юревича
ЗСО
ЖКХ
Коррупция в филиале ЧелГУ
Транспорт
Пригородные поезда
Дело Дмитрия Замятина
Голодовка в Розе
Дело Александра Макарова
Физкультминутки
Мирная миссия-2007
Дело Корецкого
Крещение
Выборы мэра
Арест чиновников Озерска
Поправки в Конституцию
Наркотики
Арест Николая Сандакова
Арест Васькова
карантин
Глазами краеведа
Дело Попова и Щербаковой
Зеленая революция
Коронавирус
Паводок
Дело Продкорпорации
Сельское хозяйство
С добрым утром, Урал!
День редких заболеваний
Дело Александра Уфимцева
Экспедиция ЧелГУ
Челябинск минирование
Космос
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Экспедиция ЧелГУ
Картина маслом
Жизнь на минималках
Протесты медиков
Спецоперация на Украине
День редких заболеваний
Зеленая революция
Ситуация на Украине
На житейских перекрестках
Голодовка в Розе
Автовокзал Челябинск
Глазами краеведа
ЗСО
Гроза
коронав
Банкротство ЗМЗ
Педофилы
Дело Дмитрия Замятина
Мусор
Борьба с наркотиками
Наркотики
Банкротство Уралбройлер
Тефтелев коррупция
Дело Александра Путина
Переселение поселка Роза
Дело Жана Мезенцева
корона
Здоровье
карантин
Выборы в Госдуму
Арест Лемешевского
Коррупция в филиале ЧелГУ
Лесные пожары
Экология
Мирная миссия-2007
Крещение
С добрым утром, Урал!
ЕГЭ
ЖКХ
Дело Корецкого
Дело Александра Уфимцева
Пригородные поезда
Дело Попова и Щербаковой
Образование
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России появится виртуальная социальная карта на базе платежной системы «Мир». Она может быть до
17.06.2022

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская полиция сегодня, 17 июня, начала выдавать защитникам леса
17.06.2022

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коллективный Запад начинает проигрывать России «войну экономик». Такой вывод сделал для себя гост
17.06.2022

Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Федеральное агентство по рыболовству и правительство Челябинской области заключили соглашение в с
17.06.2022

Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общероссийский Народный фронт обнаружил сомнительную закупку на полмиллиарда рублей на повторный
17.06.2022

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

В Челябинской области перенесено место презентации Кубка Гагарина
ПМЭФ
Алексей Текслер
Экономика
17.06.2022 16:28

На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»

В пятницу, 17 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) был дан старт межрегиональному проекту «Большой Урал»

Глава Федерального агентства по туризму и руководители пяти регионов договорились о совместном развитии внутреннего туризма.

Свои подписи под соглашением поставили глава Ростуризма Зарина Догузова, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Глава Башкортостана Радий Хабиров, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Соглашение направлено на взаимодействие и укрепление отношений в сфере развития туризма с созданием условий для стимулирования внутреннего и въездного туризма, социально-экономического развития территорий, культуры, городской среды, экологии, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

В рамках соглашения регионы намерены развивать партнерские связи в области туризма, проводить исследования, семинары и инфо-туры, развивать туристическую инфраструктуру и привлекать частных инвесторов в туристическую отрасль.

Проект «Большой Урал» встроен в госпрограмму «Развитие туризма» до 2030 года, запущенную Правительством Российской Федерации. В рамках программы выделено 12 туристских макро-территорий и входящих в них субъектов с учетом потенциала развития туризма в России.

В основе определения туристских макро-территорий лежит объединение регионов, являющихся туристически привлекательными как для российского, так и для международного туриста, а также создание единого туристского бренда, увеличение объема въездного туристского потока, туристских услуг и количества объектов ЮНЕСКО.

Регионы, входящие в составы макротерриторий, получают дополнительные баллы в конкурсных отборах по предоставлению и распределению субсидии из федерального бюджета на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туризма.

ПМЭФ
Алексей Текслер
Новости по тегу: ПМЭФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2022

Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в течение трех дней – с 17 по 19 июня – будет проходить XXVIII Всероссийски
Общество

АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня

17.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На площадях Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию
Экономика
Транспорт

На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером принимает участие в меро
Федерация

Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сдвигаются сроки строительства базовых станций сотовой связи. Они должны бы
Общество

Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги рабочего визита деле
Общество

Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский Новый Художественный театр одержал большую победу на VIII Международном театральном ф
Культура

Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»

12.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России появится виртуальная социальная карта на базе платежной системы «Мир». Она может быть до
17.06.2022

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская полиция сегодня, 17 июня, начала выдавать защитникам леса
17.06.2022

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коллективный Запад начинает проигрывать России «войну экономик». Такой вывод сделал для себя гост
17.06.2022

Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Федеральное агентство по рыболовству и правительство Челябинской области заключили соглашение в с
17.06.2022

Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общероссийский Народный фронт обнаружил сомнительную закупку на полмиллиарда рублей на повторный
17.06.2022

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

17.06.2022 17:02

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»

17.06.2022 16:28

На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»

17.06.2022 16:27

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины

17.06.2022 15:59

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022 15:20

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих

17.06.2022 15:03

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы

17.06.2022 14:55

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области

17.06.2022 14:38

Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области

17.06.2022 14:26

В Челябинской области перенесено место презентации Кубка Гагарина

17.06.2022 14:15

Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами

17.06.2022 14:12

Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать

17.06.2022 13:41

ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах 

17.06.2022 13:40

Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью

17.06.2022 13:09

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей

17.06.2022 12:45

Челябинский «Сигнал» переходит в собственность муниципалитета

17.06.2022 12:19

Пропавший на Украине американский наёмник был обладателем медали «Пурпурное сердце»

17.06.2022 11:55

В Челябинской области дополнительно снизят ставку по ипотеке для ИТ-специалистов

17.06.2022 11:55

ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку

17.06.2022 11:30

Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела

17.06.2022 11:29

ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей

17.06.2022 11:26

За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое

17.06.2022 11:24

Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам

17.06.2022 11:19

Третий кадровый военный США пропал без вести на Украине

17.06.2022 11:16

В Челябинской области введен мораторий на проверки получателей бюджетных средств

17.06.2022 11:06

Силовики из Челябинска пострадали в массовой драке в кафе

17.06.2022 10:46

Городской пруд на реке Ай в Златоусте очищают от донных отложений

17.06.2022 10:31

Радость и вдохновение: в Челябинске пройдет концерт творческого союза «Дивьяроса»

17.06.2022 10:26

На территории Миасского округа появится экотехнопарк по обращению с отходами

17.06.2022 10:23

АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня

17.06.2022 10:18

ММК сообщил о реализации очередного экологического проекта

17.06.2022 00:55

Строители Христорождественского собора Челябинска получили благословение Сергия Радонежского

16.06.2022 19:16

Депутат Заксобрания поддержала челябинцев, отстаивающих лес на Тополинке

16.06.2022 18:44

Челябинская область и ГТЛК будут совместно развивать ТЛЦ «Южноуральский» и ОЭЗ «Южноуральская»

16.06.2022 17:43

Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы

16.06.2022 17:37

В пятницу в Челябинской области – жара, дожди и грозы

16.06.2022 17:34

Важные дорожные артерии Челябинска ремонтируют с опережением графика

16.06.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня

16.06.2022 17:07

Финал 4 сезона проекта "Красота в тебе" прошел в Челябинске

16.06.2022 17:06

Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма

16.06.2022 16:48

Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина

16.06.2022 16:39

Текслер предложил ужесточить требования к территориальным сетевым организациям

16.06.2022 16:29

Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня

16.06.2022 16:17

Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма

16.06.2022 16:14

Убийства, мародерство, пытки – фирменный стиль украинских нацбатальонов

16.06.2022 15:48

ЮУ КЖСИ одобрили кредит на строительство школы и детсада в «Белом хуторе»

16.06.2022 15:36

ПМЭФ по-прежнему востребован на Западе

16.06.2022 15:32

В Челябинской области в этом году запустят четыре объекта водоснабжения

16.06.2022 15:32

МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете

16.06.2022 15:16

Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»

16.06.2022 15:01

Челябинск очищают от уличных попрошаек

16.06.2022 14:57

Более 333,3 тысячи южноуральцев переболели ковидом с начала пандемии

16.06.2022 14:56

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева проиграла иск

16.06.2022 14:52

Офицер СБУ записал в «сепаратистки» собственную учительницу

16.06.2022 14:24

В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»

16.06.2022 13:56

В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина

16.06.2022 13:54

В Копейске загорелась Газель

16.06.2022 13:30

Текслер оценил троллейбусы, которые поставят в Челябинск и начнут производить на ЧТПЗ

16.06.2022 13:08

На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022 12:24

В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее

16.06.2022 12:12

Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны

16.06.2022 12:11

Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников

16.06.2022 12:04

В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»

16.06.2022 12:00

Челябэнерго обеспечил электроэнергией два детских сада в Сосновском районе

16.06.2022 11:54

Большинство челябинцев считают, что школа должна прививать детям любовь к знаниям

16.06.2022 11:42

Дирижер Уральского духового оркестра приглашает на юбилейный концерт

16.06.2022 11:40

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

16.06.2022 11:37

На таганайской поляне с молодым осинником засветились лоси

16.06.2022 11:27

В Магнитогорске прошёл уникальный для области шахматный турнир

16.06.2022 11:07

Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах

16.06.2022 11:00

В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды

16.06.2022 10:53

В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления

16.06.2022 10:24

В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге

16.06.2022 10:21

«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля

16.06.2022 10:21

В Карабаше преображаются территории, которые были загрязнены

16.06.2022 09:41

В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка

16.06.2022 00:33

В Челябинск доставили чудотворную святыню - ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

15.06.2022 23:59

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на двое суток

15.06.2022 23:35

Глава Роскосмоса представил новый челябинский трамвай: Это наш «ракетный» трамвай

15.06.2022 23:00

Танковый полк, дислоцируемый в Чебаркуле, награжден орденом Жукова за массовый героизм

15.06.2022 19:48

Гендиректор компании «Медсервис-Регион» арестована на два месяца

15.06.2022 19:21

В четверг в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

15.06.2022 19:10

Экономический форум в Питере поражает гостей своей масштабностью

15.06.2022 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня

15.06.2022 19:00

Южноуральская спортсменка завоевала всё золото Кубка России по плаванию

15.06.2022 18:49

На ПМЭФ представили новый троллейбус, который первым начнет эксплуатировать Челябинск

15.06.2022 17:40

Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений

15.06.2022 17:16

Двух жителей Троицка будут судить за убийство, совершенное 18 лет назад

15.06.2022 17:06

В сентябре Челябинск увидит легендарную «Травиату» в постановке итальянцев

15.06.2022 16:58

Аграрии Челябинской области успешно завершили яровой сев

15.06.2022 16:53

Челябинские металлурги и общественники привели в порядок городские дворы

15.06.2022 16:46

В Челябинской области ищут инвесторов для строительства глэмпинг-парка

15.06.2022 16:46

Пьяный житель Трехгорного угнал авто и врезался в машину ДПС

15.06.2022 16:34

Челябинский министр пригласил любителей народного творчества на Бажовку

15.06.2022 16:30

В Челябинск доставлен первый трамвай УКВЗ из партии 2022 года

15.06.2022 16:24

Челябинские артисты стали лауреатами международного конкурса балета

15.06.2022 15:42

В Челябинской области обнаружены опасные вредители из Узбекистана и Киргизии

15.06.2022 15:38

Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности

15.06.2022 15:34

Cбербанк будет выдавать ипотеку с господдержкой на строительство домов своими силами

15.06.2022 15:30

Челябинский завод готов обеспечить шнурами и верёвками всю страну

15.06.2022 15:27

Металлурги Челябинского цинкового завода поддержат земляков с ограниченными возможностями здоровья