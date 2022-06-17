На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»

В пятницу, 17 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) был дан старт межрегиональному проекту «Большой Урал»

Глава Федерального агентства по туризму и руководители пяти регионов договорились о совместном развитии внутреннего туризма.

Свои подписи под соглашением поставили глава Ростуризма Зарина Догузова, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Глава Башкортостана Радий Хабиров, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Соглашение направлено на взаимодействие и укрепление отношений в сфере развития туризма с созданием условий для стимулирования внутреннего и въездного туризма, социально-экономического развития территорий, культуры, городской среды, экологии, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

В рамках соглашения регионы намерены развивать партнерские связи в области туризма, проводить исследования, семинары и инфо-туры, развивать туристическую инфраструктуру и привлекать частных инвесторов в туристическую отрасль.

Проект «Большой Урал» встроен в госпрограмму «Развитие туризма» до 2030 года, запущенную Правительством Российской Федерации. В рамках программы выделено 12 туристских макро-территорий и входящих в них субъектов с учетом потенциала развития туризма в России.

В основе определения туристских макро-территорий лежит объединение регионов, являющихся туристически привлекательными как для российского, так и для международного туриста, а также создание единого туристского бренда, увеличение объема въездного туристского потока, туристских услуг и количества объектов ЮНЕСКО.

Регионы, входящие в составы макротерриторий, получают дополнительные баллы в конкурсных отборах по предоставлению и распределению субсидии из федерального бюджета на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туризма.