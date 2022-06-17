На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области

ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Курганской области. Документ предусматривает взаимодействие по ряду направлений, включая развитие промышленного потенциала региона.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), соглашение подписали на ПМЭФ-2022 заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Документ направлен на взаимодействие сторон при реализации экономической, инвестиционной и социальной политики в Курганской области. Банк и Правительство будут развивать сотрудничество в рамках поддержки инновационного развития промышленного комплекса региона, технического переоснащения и модернизации производств. Соглашение также предусматривает партнерство в области развития системы кредитования, повышения доступности финансовых услуг и совершенствования банковской инфраструктуры.

«Среди направлений совместной работы − реализация приоритетных для экономики региона проектов, в том числе в рамках мер государственной поддержки, а также содействие развитию сегмента малого и среднего бизнеса. Сейчас ВТБ обслуживает в Курганской области свыше 2,2 тыс. предприятий различных отраслей. Мы намерены наращивать объемы работы с региональным бизнесом, в том числе в рамках инструментов господдержки и оказывать им всестороннее содействие в новых экономических условиях», − прокомментировал Денис Бортников.

«Курганская область несмотря на санкции продолжает взятый три года назад курс на интенсивное развитие. Мы уже ввели пятый индустриальный парк с готовыми площадками и инфраструктурой под производства, массово и масштабно субсидируем первый взнос на оборудование по договорам лизинга до 70% от его стоимости, используем механизм льготного кредитования под 0,1% для мини-проектов, в регионе действуют налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, целевым образом готовим кадры под потребности инвесторов, используем другие меры поддержки. И эти механизмы работают, в Курганской области на постоянной основе запускаются новые промышленные производства, цеха, линии, сельхозпроизводства. Те, кто заинтересован в развитии действующего и открытии нового бизнеса, понимают, что нельзя упускать шансы и возможности, которые сейчас появляются в том числе на фоне необходимости импортозамещения. Уверен, что в лице ВТБ мы нашли ещё одного надёжного партнёра и сотрудничество с банком даст дополнительные возможности для динамичного развития бизнеса в Курганской области, реализации новых масштабных инвестпроектов», − отметил глава Курганской области Вадим Шумков.

Кредитный портфель ВТБ в Курганской области насчитывает 12,5 миллиарда рублей. Объем привлеченных средств банка в регионе составляет 11 миллиардов рублей.