22.02.2023
На предприятии «Карабашмедь» внедрили трёхмерное моделирование
22.02.2023
В челябинском сквере «Молодежный» обустроят площадку для прогулок четвероногих
22.02.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта на Отрадной
22.02.2023
В Еманжелике полицейские спасли мальчика
22.02.2023
Снежная романтика: февральским днем любимцу Челябинска Ермаку явилась прекрасная Серебряна
22.02.2023
Из Челябинска на Донбасс отправится очередная партия гуманитарной помощи
На предприятии «Карабашмедь» внедрили трёхмерное моделирование
18.01.2023
Завод Карабашмедь отмечает 25-летие своего возрождения
20.09.2022
В Карабаше впервые открылась секция по пожарно-спасательному спорту
27.05.2022
Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023