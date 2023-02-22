На предприятии «Карабашмедь» внедрили трёхмерное моделирование

АО «Карабашмедь» (входит в Группу РМК) внедрило трёхмерное моделирование. Детализированная 3D-визуализация позволяет с высокой точностью представить объекты в технологической цепочке, рассмотреть любую форму, деталь, элемент, приспособление и соотношение с сооружениями. Это повысит эффективность работ на всех этапах реализации производственных проектов.

«В компьютерной программе мы прорабатываем основные объекты предприятия. Учитываем каждую деталь, влияющую на целостное восприятие сооружений. Это и наружные коммуникации, и транспортные артерии завода. На территории завода находится огромное количество инженерных коммуникаций. Порой сложно определить оптимальное и экономически обоснованное решение при корректировке технологического процесса. Например, может возникнуть потребность в трассе дополнительной сети коммуникаций. Благодаря 3D-моделированию специалисты выявляют непредвиденные нюансы и избегают трудностей на участке проектируемой трассы и прилегающей территории», - прокомментировал начальник проектно-конструкторского отдела завода «Карабашмедь» Андрей Ермолаев.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, в течение нескольких лет на предприятии проходит масштабная модернизация и техническое перевооружение. Недавно запустили новый участок сернокислотного цеха, идут пусконаладочные работы на участке производства анодов в металлургическом цехе. Уже ведутся работы по созданию 3D-моделей новых объектов. Одна из последних визуализаций – площадка в зоне предварительной выемки анодов. Модель помогает оценить достоинства и недостатки конструкций, а при необходимости доработать их.

«3D-моделирование как часть BIM технологии (информационное моделирование зданий и сооружений) позволяет исключать пространственно-временные коллизии в процессе строительства, как следствие, исключение дополнительных затрат и соблюдение сроков запуска. Также повышается эффективность последующей эксплуатации новых объектов за счёт использования цифрового двойника предприятия», - рассказал директор управления цифрового развития РМК Дмитрий Коваль.

3D-моделирование планируется внедрить на других предприятиях Группы РМК. Так, например, современные технологии визуализации уже используют на Томинском ГОКе в Челябинской области.