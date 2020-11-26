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Национальной премией «Приоритет 2.0» отмечены стратегические инициативы ММК

Магнитогорский металлургический комбинат получил награду в номинации «Приоритет – Металлургия» за разработку и реализацию стратегической инициативы «Индустрия 4.0». Также в специальной номинации «Приоритет – Персона» за эффективное продвижение в СМИ передовых технологий компании награжден заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Владимир Руга.

Стратегическая инициатива «Индустрия 4.0» – один из наиболее важных и масштабных проектов ММК, подразумевающий внедрение передовых технологических решений и цифровизацию производственных и бизнес-процессов во всех предприятиях Группы ПАО «ММК». Сформированный в конце 2019 года совместно с консалтинговой компанией «Делойт СНГ» портфель «Индустрии 4.0» рассчитан на период до конца 2024 года, в него вошли 98 передовых инициатив, сгруппированных по четырем ключевым технологическим потокам: аналитика, роботизация и сервисы, управление активами и моделирование.

Ожидается, что за пять лет реализация всех инициатив по цифровизации принесет Группе ММК дополнительные +4,5% к EBITDA, что к концу 2024 года составит 140 – 160 миллионов долларов, при капитальных вложениях порядка 5 миллиардов рублей. Уже к осени 2020 года проекты «Индустрии 4.0» позволили ММК сэкономить более 25 миллионов долларов.

В этом году, помимо общей награды для компании, награду в номинации «Приоритет – Персона» получил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по внешним коммуникациям Владимир Руга за успешную работу по продвижению в СМИ передовых технологий компании.

В 2020 году ММК стал лауреатом премии «Приоритет» в пятый раз подряд: до этого компанию награждали за ввод в работу новой аглофабрики №5, оборудованной новейшими природоохранными технологиями (2019 год), освоение полимерного проката SteelArt, производимого на Лысьвенском металлургическом заводе (2018 год), развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката (2017 год) и разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG (2016 год).

Национальная премия «Приоритет» была основана в 2015 году одновременно с утверждением программы импортозамещения Правительства РФ на 2015 – 2020 годы с целью награждения наиболее успешных отечественных компаний, создающих продукты и технологии, способствующие импортозамещению и конкурентоспособные на международном уровне. В 2020 году премия сменила формат – теперь она носит название «Национальная премия в области эффективного применения передовых технологий «Приоритет 2.0», и ее награды вручают за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности.