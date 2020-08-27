«Налоговые каникулы» в Челябинской области продлили еще на три года

В Челябинской области нулевой ставка налога для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощенной или патентной системах налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания, продлена до 2024 года.

Соответствующее решение приняли сегодня, 27 августа, депутаты Законодательного собрания региона. Они поддержали изменения в закон Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области».

«У регионов появилось право продлить налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на два налоговых периода, это хорошая возможность поддержать начинающих предпринимателей», - отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Таким образом, срок действия «налоговых каникул» на территории Челябинской области продлевается еще на три года до первого января 2024 года.