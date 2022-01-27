Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария

В Карабаше Челябинской области появится новый современный микрорайон с собственной школой, детским садом, оборудованной по последнему слову техники больницей и оригинальными жилыми комплексами (в эксплуатацию будет введено сто тысяч квадратных метров жилья, это около двух тысяч двухсот квартир).

«Новый Карабаш» возведут в муниципалитете до 2025-го года. Маленькая Швейцария, как назвал задуманную территорию представитель компании-застройщика Алексей Байда, вырастет на пустыре за торгово-развлекательным комплексом «Медь» и вдоль улицы Шахтерская.

Проект профинансирует Русская медная компания – в рамках заключенного 26-го января соглашения с правительством Челябинской области о реализации программы развития Карабашского городского округа. Речь идет о сумме в 11,5 миллиарда рублей.

Документ подписали глава региона Алексей Текслер и председатель Совета директоров АО «РМК» Игорь Алтушкин. Почетным гостем события стал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, отметивший, что те изменения, которые уже сейчас происходят в Карабаше, говорят о том, что все заявленное точно будет сделано.

«У города непростая и сложная история, и сейчас градообразующее предприятие (АО «Карабашмедь», входит в Группу РМК – прим.) получило второе и даже третье дыхание. Очень важно и ценно, что те люди, которые занимаются развитием производства, заинтересованы и в том, чтобы в городе комфортно чувствовали себя не только работники предприятия, но и все жители. Поэтому я хочу поблагодарить Русскую медную компанию и ее руководителя за те изменения, которые происходят сейчас здесь, в Карабаше», - сказал Владимир Якушев.

Алексей Текслер назвал день подписания соглашения днем, когда получилось заглянуть в будущее, – «несмотря на то, что раньше, в непростые годы, Карабаш называли забытым городом, у которого будущего нет совсем».

«Сегодня был представлен проект нового лучшего малого города России – я к этому отношусь именно так и уверен, что так оно и будет. Параллельно с его реализацией мы начнем реконструкцию дороги Миасс-Карабаш-Кыштым. А под тот объем строительства, который сейчас определен, полностью обновим коммунальную инфраструктуру: водозабор, водоснабжение, канализование. Инфраструктура нового района будет работать для всего города, а в будущем, уверен, все карабашцы станут гордиться тем, что живут именно здесь», - подчеркнул Алексей Текслер.

Игорь Алтушкин выразил уверенность, что «новый район и социальные объекты, которые станут его частью, сделают Карабаш действительно комфортным, красивым и функциональным».

Отметим, одним из главных объектов нового района станет школа на 1300 мест, которую построят по уникальному проекту с тематическим зонированием пространства, с собственной экологической станцией, полигоном для проведения испытаний дронов, с творческими и научными мастерскими, театром и телестудией, спортивной зоной, кафе и коворкингами, библиотекой и музыкальной площадкой. За образец взято одно из современных образовательных учреждений Казани.

Рядом со школой возведут детский сад на двести мест площадью четыре тысячи квадратных метров, также с инновационной системой зонирования. Малыши смогут заниматься творчеством и постигать азы робототехники.

Большую часть «Нового Карабаша» займут жилые дома – в суперсовременных многоквартирных комплексах, разработанных по отечественной системе ФЛЭТ (функция – логика – экономика – технология), предусмотрено жилье уровня «Комфорт» и «Комфорт-плюс» с безопасными дворами без машин. Все здания будут монолитными, с закрытыми наземными паковками.

При строительстве «Нового Карабаша» будет сохранен естественный ландшафт горной, с перепадом высот территории, на самой высокой точке которой появится городской парк со множеством «фишек».

«Это будет современный город с хорошей инфраструктурой, развивающийся не по шаблону, а в соответствии с запросами людей. Здесь мы создадим благоприятные условия для жизни и, главное, возможности для успешного старта будущих поколений», - резюмировал Игорь Алтушкин.

Что касается городской больницы - одного из важнейших социальных объектов «Нового Карабаша», где будут функционировать детская и взрослая поликлиники, стоматология и кабинеты для специалистов узкого профиля, то после ввода в эксплуатацию Русская медная компания передаст ее региональным властям.

СПРАВКА

Нынешнее соглашение о развитии Карабаша – второй по счету документ, подписанный правительством Челябинской области и Русской медной компанией. Первое соглашение стороны подписали в 2017-м году. Программа предусматривала реализацию целого ряда проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни в Карабаше и его окрестностях.

С 2017-го года РМК возвела в Карабаше спортивный комплекс «Металлург», торгово-развлекательный центр «Медь», жилой комплекс «Медный», софинансировала строительство жилого дома для переселенцев и проектирование двух общественных пространств: Аллеи ветеранов и Центральной площади, а также реконструировала три детских сада, санаторий «Синегорье», набережную и мемориальный комплекс, запустила строительство бассейна и Церковно-причтового дома комплекса храма Иоанна Златоуста Архиепископа Константинопольского.

В общей сложности в развитие социальной сферы и благотворительные проекты в Карабаше, где работает предприятие «Карабашмедь, РМК инвестировала с 2004-го года 2,7 миллиарда рублей.