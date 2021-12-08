О новых формах социально-трудовых отношений узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 11 декабря, в 20.00 и в воскресенье, 12 декабря, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что обсуждали и решали на 3-й региональной конференции «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: как изменится жизнь россиян в связи с цифровизацией в 2022 году; каким образом новые технологии помогают находить и устранять природные пожары; как проект «Трудовые пробы» помогает подросткам, оставшимся без родителей, определиться с профессиональными ориентирами и сделать успешную карьеру.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.