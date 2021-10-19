Обратная связь с партнерами: АЗ «УРАЛ» провел в Челябинске собрание с представителями товаропроводящей сети

Автомобильный завод «Урал» провел в Челябинске, на бизнес-площадке отеля «Видгоф», собрание с представителями товаропроводящей сети. Со всей территории Российской Федерации на встречу съехались порядка 200 топ-менеджеров предприятий дилеров, заводов спецтехники и операторов. Основной целью проведения мероприятия стало подведение итогов выполнения плана продаж автомобилей «УРАЛ» на коммерческом рынке за девять месяцев 2021 года, прогноз продаж до конца 2021 года и планы на 2022 год.

Первым приветствовал участников совещания генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев. Он поблагодарил собравшихся за плодотворное сотрудничество и активность, пожелал всем конструктивного и активного диалога. Также генеральный директор отметил, что несмотря на то, что производство не всегда успевает за спросом на рынке, автозавод старается обеспечить всем партнерам запланированный объем заказов.

Генеральный директор Торгового дома АЗ «УРАЛ» Александр Васильев отметил, что спрос на грузовые автомобили в этом году очень высок и необходимо четкое планирование, понимание и точный прогноз, какое количество автомобилей необходимо для реализации.

Модератор встречи, директор департамента продажи автомобилей в РФ и СНГ ООО «ТД «АЗ «УРАЛ» Сергей Пархоменко попросил гостей активно вступать в дискуссии, задавать выступающим вопросы, чтобы в последствии на их основе появились новые идеи, были достигнуты договоренности, которые будут воплощены в жизнь.

В течение дня директора служб и руководители отделов знакомили партнеров с различными аспектами деятельности предприятия. Так, начальник управления маркетинга и коммуникаций Андрей Сабенин озвучил ситуацию на рынке грузовых автомобилей в 2021 годы и обозначил прогноз на 2022 год. Он отметил, что к концу 2021-го реализация автомобилей полной массой до 12 тонн прогнозируется на 29% выше, чем в прошлом году. В своем выступлении он обозначил цели по объемам продаж и доли рынка как полноприводных, так и дорожных автомобилей и пояснил факторы, влияющие на повышение цен автомобилей «УРАЛ» в 2022 году.

Поделиться

По основным результатам деятельности дилеров в РФ за девять месяцев текущего года и прогнозу до конца года доложил Сергей Пархоменко. Перед собравшимися были озвучены и результаты деятельности операторов и заводов спецтехники. О работе с предприятиями дилерской сети, об обучении партнеров и о внедрении CRM-системы рассказала начальник отдела развития сети и обучения Анастасия Кулачкова,

Более активное обсуждение получил доклады директора по качеству АЗ «УРАЛ» Людмилы Степченко и начальника управления послепродажного обслуживания Александра Хайбулина. Текущий год на автозаводе «УРАЛ» признан годом качества и многое делается для того, чтобы качество выпускаемых автомобилей соответствовало мировым стандартам. Так Людмила Викторовна озвучила результаты аудиторских проверок заводов спецтехники. Согласно коммерческой политики АЗ «УРАЛ» сотрудничество возможно только при получении оценки не менее 65% соответствия. По итогам аудитов не все предприятия получили положительную оценку. Все несоответствия были озвучены и приняты в работу. В докладе были рассмотрены проблемы и их решения в процессе гарантийной эксплуатации, а также распределение потерь от гарантийных затрат

Начальник управления сервисного обслуживания Александр Хайбулин отчитался о работе сервисной заводской сети. Прежде всего он озвучил сроки восстановления автотехники. В среднем от поступления автомобиля в сервисную службу и до возврата ее клиенту проходит четыре дня. В 2022-2026 гг. служба сервиса планирует активно развиваться и повышать качество обслуживания. Для этого на территории РФ до 2026 года планируется открыть 75 сервисных центров. Эффективная работа будет достигнута и благодаря внедренной CRM-системе. В планах на 2022 год – изменение коммерческой политики предприятия, появление видео уроков по ремонту автомобилей, повышение процента скидки для операторов или дилеров за сервис и другое.

Специалисты ООО «ОМГ-Сервис» представили собравшимся первый в истории официальный интернет-магазин запасных частей. В нем пользователи могут заказать по ценам изготовителя любые запасные части к автомобилям «Урал», а также сувенирную продукцию, среди которой канцелярия, сувенирные модели грузовиков, компьютерные аксессуары и многое другое.

О развитие линейки перспективных бескапотных дорожных автомобилей и согласовании протоколов применения доложил главный конструктор по коммерческой технике Антон Акимов.

Следующий год будет насыщен мероприятиями, направленными на продвижение продукции, на усиление узнаваемости бренда «УРАЛ». Например, участие в различных выставках как в России, так и в странах СНГ. Летом для средств массовой информации запланировано проведение пресс-тура по дорожным бескапотным автомобилям.

Важную роль в коммерческой политике играет имидж, репутация и информированность. Именно этому и был посвящен доклад руководителя пресс-службы АЗ «УРАЛ» Ольги Мариной. Она особое внимание уделила написанию и размещению пресс-релизов, работе с социальными сетями и таргетированной рекламе. Главным посылом в ее докладе было объединение информационного потока. Для получения большего охвата, для донесения информации непосредственно до целевой аудитории необходимо консолидировать силы и действовать сообща.

На площадке перед отелем «Видгоф» развернулась выставочная экспозиция техники заводов партнеров. Автомобильный завод «УРАЛ» представил новинку этого года – бескапотный дорожный самосвал «Урал С34520» с объемом платформы 14 куб м. Также образцы спецтехники выставили заводы «Уралспецтранс», «Мегадрайв», «Автомастер».

Заключительная часть совещания была посвящена коммерческой политике предприятия на 2022 года и подведению итогов собрания. Партнеры смогли подискутировать на волнующие их темы и получить от специалистов АЗ «УРАЛ» ответы на важные вопросы. Подобные мероприятия с представителями товаропроводящей сети играют первостепенное значение в выстраивании деловых взаимовыгодных отношений, помогают обеим сторонам решать проблемы более оперативно, грамотно прогнозировать и планировать объемы производства, выстраивать графики поставок техники.

CПРАВКА

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд, автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси производятся под установку различного вида спецтехники. На базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.