Оператор №1 в России по покрытию и скорости мобильного интернета – это МегаФон

МегаФон набрал максимальный балл за покрытие сети и скорость интернета, которая более чем на 30 процентов опережает ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla.

Для анализа были изучены замеры скорости пользователей приложения Speedtest с января по июнь 2022 года, а также данные приложения о покрытии сети.

Отчет о качестве покрытия Ookla предоставила впервые. Сеть МегаФона признана лучшей по этому критерию. Для оценки эксперты анализируют количество локаций площадью сто на сто метров и качество представленных там сервисов – 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа было сделано 1,6 миллиарда замеров на 2,2 миллиона мобильных устройств.

В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости интернета: вместо средних показателей используются медианные – они лучше отражают пользовательский опыт. Результаты основаны на 6,3 миллиона замеров на 1,3 миллиона мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, загрузки данных - 9,09 Мбит/с. В Москве скорость скачивания достигла 41,73 Мбит/с, в Санкт-Петербурге - 23,49 Мбит/с, а в Челябинске - 26,17 Мбит/с.

Как сообщили в пресс-службе компании МегаФон, выводы по Челябинску сделаны на основе анализа около 34 тысяч тестов пользователей интернета в сетях всех операторов. Отдельно эксперты оценили работу интернета в Магнитогорске – медианная скорость загрузки здесь составила 26,41 Мбит/с, и это также лучшие значения среди всех операторов.

Отметим, высокая скорость стала результатом работы по развитию сети - улучшению и расширению покрытия в городах, сельской местности и труднодоступных районах. Только с начала года инженеры МегаФона модернизировали и построили свыше 50 базовых станций в Челябинской области. Помимо столицы региона, качество услуг выросло в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Златоусте, Копейске, Коркино, Карабаше, Миассе, Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Чебаркуле, Южноуральске, Юрюзани, а также в других территориях Челябинской области, включая небольшие села.

«Мы используем все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50-ти процентов. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала МегаФон оператором №1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России», - отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.