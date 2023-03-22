Оштрафована компания, сорвавшая сроки строительства детсада в Копейске

ООО «Стройтранссоюз» оштрафовано на сумму свыше миллиона рублей за срыв выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад» в Копейске (Челябинская область).

Прокуратурой Копейска проведена проверка исполнения контракта в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» приоритетного национального проекта «Демография» на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Детский сад на 140 мест».

«Установлено, что в установленный муниципальным контрактом срок – 30 ноября 2022 – подрядчик, ООО «Строительное транспортное предприятие «Союз» в полном объеме не исполнил обязательства», - сообщили в прокуратуре региона.

По результатам проверки прокуратурой города в отношении подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства».

Постановлением мирового судьи юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере один миллион 277 тысяч 262 рубля 56 копеек.