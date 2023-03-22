22.03.2023
Оштрафована компания, сорвавшая сроки строительства детсада в Копейске
22.03.2023
Челябинская область начала этот год с улучшения брачной статистики
22.03.2023
Захарова назвала провокацией план Лондона передать Киеву снаряды с ураном
22.03.2023
В Челябинской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто три класса
22.03.2023
ВТБ Лизинг передал технику Sitrak для реконструкции дорог регионального значения в Челябинске
22.03.2023
Штемпель «Культура и искусство Южного Урала» вышел в почтовое обращение
Оштрафована компания, сорвавшая сроки строительства детсада в Копейске
02.03.2023
В Златоусте будут судить живодера, повесившего собаку
28.02.2023
Экс-сотрудника колонии из Каслей отправили за решетку за получение взяток
15.02.2023
Прокуратура запросила для заместителя министра строительства и инфраструктуры 14,5 года колонии
05.02.2023
Прокуратура Челябинской области отметила 89-летие
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023