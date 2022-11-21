Павел Шиляев лично презентовал гостям ММК «Открытую металлургию»

В Магнитогорске (Челябинская область) в течение двух дней проходили мероприятия по межрегиональному обмену опытом в сфере развития промтуризма «Практики промышленного гостеприимства», в рамках которых состоялось открытие нового экскурсионного маршрута, специально разработанного для маломобильных граждан.

Для обмена опытом в Магнитогорск приехали междисциплинарные региональные команды – участники акселератора по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Гости представляли 13 субъектов Российской Федерация, в числе которых - Санкт-Петербург, Липецкая и Белгородская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский и Хабаровский края, республика Башкортостан.

Магнитка стала местом проведения «Практик промышленного гостеприимства» не случайно, ведь ММК является признанным лидером в стране в области промышленного туризма, благодаря чему именно на базе комбината совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) был создан первый в России центр компетенций по развитию этой сферы.

Как отметила в приветственном слове директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко, такие встречи позволяют участникам акселератора выйти на новый уровень развития, поскольку «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

«Хочу поблагодарить Магнитогорский металлургический комбинат за то, что всегда поддерживает наши инициативы и согласился стать площадкой для организации первого в стране центра компетенций по промышленному туризму. ММК не только создает туристический продукт, но и делится своим опытом. Руководители очень многих предприятий приняли решение выбрать политику открытости, решение работать с туристами, профориентационными группами, школьниками именно после посещения ММК», – подчеркнула Ольга Шандуренко.

О том, как на комбинате пришли к идее организации промышленного туризма, как эту идею реализовывали и каковы дальнейшие перспективы данного направления, рассказал начальник отдела перспективного развития ПАО «ММК» Николай Звягин.

Успешному развитию промтуризма на комбинате способствовало то, что высшее руководство компании в лице председателя совета директоров Виктора Рашникова и генерального директора Павла Шиляева очень позитивно восприняло эту идею, которая хорошо легла в русло проводимой на предприятии социальной политики.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», совершенно очевидно, что промтуризм для комбината – это не про прибыли или какие-то другие финансовые показатели. В первую очередь, промышленный туризм на предприятии играет важную социальную роль, способствует популяризации непростого труда металлургов, помогает гостям понять тонкости металлургии, оценить ее масштаб и значимость. И, конечно, выполняет задачи по профессиональной ориентации молодежи.

Подготовительная работа началась еще в 2017 году, а в октябре 2018 года были официально запущены первые туристические маршруты. ММК и прежде был открыт для гостей, но с запуском проекта по промтуризму экскурсии по комбинату приобрели системный и профессиональный характер. По словам Николая Звягина, пришлось решать множество вопросов, прежде всего в области промышленной безопасности, закупать специальные средства индивидуальной защиты, обеспечивать аудиогид-системами, организовывать транспортное сопровождение экскурсионных автобусов.

На сегодня на ММК действуют семь экскурсионных маршрутов, в числе которых и уникальные, например, детские или водный экскурсионный маршрут «Легенды и были стальной реки».

За время реализации проекта комбинат посетили около 24 тысяч человек, в том числе более шести тысяч детей.

Говоря о дальнейших перспективах промышленного туризма, Николай Звягин рассказал, что есть идея создать полноценный туристический продукт, который бы привлекал человека не на несколько часов, а на все выходные. Здесь, помимо экскурсии по промплощадке, можно было бы задействовать туристический и рекреационный потенциал расположенных в окрестностях Магнитогорска горнолыжных центров комбината или внести в программу посещение древнего города Аркаим.

Но это в будущем, а другая задумка была воплощена уже на второй день работы очного этапа акселератора – стартовал новый маршрут с символичным названием «Открытая металлургия». Данный маршрут создан специально для людей с ограниченными возможностями. Им воспользовались первые гости – инвалиды-колясочники. Началась экскурсия со знакомства с историей легендарной Комсомольской площади, затем экскурсанты на специальном автобусе осуществили осмотр территории комбината, во время которого им рассказали о различных цехах и переделах флагмана отечественной металлургии. Ключевым стало посещение листопрокатного цеха №11 – самого современного на ММК, чья продукция используется при производстве автомобилей, бытовой техники и в строительной индустрии. О том, что ЛПЦ-11 трудится на автопром, в цехе напоминают три кузова российских автомобилей последних моделей, установленных на постаменты. Именно здесь состоялась встреча экскурсантов с генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым, который рассказал о возможностях современного производства и продукции цеха холодной прокатки и подарил им памятные подарки.

Пожалуй, это был самый статусный гид за всю историю промтуризма на ММК, которого экскурсанты слушали с нескрываемым интересом. А само участие руководителя крупнейшей компании в таком мероприятии подчеркивает, какое значение на ММК придается промышленному туризму. Как рассказал Павел Владимирович, изначально ставилась задача профориентации и создания открытости, доступности – магнитогорцы, не работающие на ММК, должны иметь возможность узнать, как устроено предприятие, от которого зависит жизнь и благополучие Магнитки.

«Но затем мы поняли: чтобы город развивался, создавались новые рабочие места, необходимо, чтобы к нам приезжали и гости, жители других регионов. А чем Магнитогорск может быть интересен жителям других городов и даже стран? Здесь есть крупнейший в Европе металлургический комбинат, лидер российской металлургии. Разве это не достойно того, чтобы посетить Магнитку?» – отметил Павел Шиляев. По его словам, результаты превзошли ожидания. Сегодня Магнитка – лидер в этой сфере, и сюда приезжают из других регионов обучаться организации экскурсий на промпредприятиях.

Говоря о новом маршруте, Павел Шиляев рассказал, что комбинат много помогает людям с ограниченными возможностями здоровья, и во время одной из встреч возникла такая идея. То, что новый маршрут интересен и важен, подтвердили и первые экскурсанты, которые узнали много нового о сегодняшнем комбинате. Нина Сикорская когда-то трудилась на ММК, но и она была поражена: «Я работала на северном блоке – это седьмой, восьмой листопрокатные цехи. Но сейчас это «небо и земля». Во-первых, не видно нигде людей, во-вторых – везде чистота, и я удивлена, что из нашего металла делают автомобили, холодильники и многое другое».

Таким образом, есть все основания полагать, что новый маршрут будет востребованным, а металлургия станет еще более открытой - в буквальном смысле для всех.