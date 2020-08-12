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Поручение губернатора не выполнено: инвестора для «Завьялихи» так и не нашли

Экономика
Сегодня, 13:12
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Для популярного горнолыжного курорта «Завьялиха» (Трехгорный, Челябинская область) инвестора так и не нашли - поручение главы региона Алексей Текслера не было исполнено (в незавидном положении сегодня находится сегодня и другой южноуральский ГЛК - «Аджигардак» выставлен на продажу ввиду нехватки у собственника средств на обновление).

Алексей Текслер считает развитие инфраструктуры «Завьялихи» очень важным вопросом. Губернатор поручил подготовить соответствующую заявку в Фонд развития моногородов, коим является Трехгорный (не оставит без своей помощи глава города и «Аджигардак»).

Исполнение своих ранее данных местным властям поручений губернатор проверил в ходе инспекционного выезда в Трехгорный во вторник, 11 августа (сегодня, 12-го августа, в рамках большой инспекции муниципалитетов Южного Урала Алексей Текслер продолжает работу в «закрытом» городе).

Как сообщает пресс-служба областного правительства, не выполнили в Трехгорном и другое поручение губернатора - по подготовке проектно-сметной документации стадиона на территории 106-й школы (данное образовательное учреждения Алексей Текслер запланировал посетить в ходе сегодняшнего визита в Трехгорный).

Глава региона заявил, что не хочет слышать отговорки о том, что справиться с поставленными задачами в установленные сроки проектировщику помешал ковид.

«Все эти обстоятельства я не принимаю во внимание. Планы должны выполняться четко», - подчеркнул губернатор.

В ходе поездки Алексея Текслера в Трехгорный обсуждались также вопросы строительства ледового дворца; обустройство беговой дорожки на стадионе «Труд» (строительные работы на спортобъекте находятся в завершающей стадии); перспективы строительства лыжероллерной трассы, о которой губернатора попросили местные жители (проект уже готов).

Говорили глава региона и глава города также и о ремонте дорог и мостов. Алексей Текслер поставил задачу готовить проектно-сметную документацию заранее. Так, например, мост через Бахтияров ручей уже закрыт, тогда как проектирование еще не готово.

«Хотелось, бы чтобы к моменту закрытия аварийных объектов проектирование уже было закончено и начиналась стройка, – вот этой динамики городу не хватает», - отметил губернатор.

Кроме того, Алексей Текслер дал поручения профильным руководителям регионального правительства и администрации Трехгорного держать на контроле вывоз твердых коммунальных отходов. Он подчеркнул, что сбоев быть не должно.

Что касается проблем в сфере медицины, о которых в Инстаграм губернатора жители «закрытого» города писали больше всего: в Трехгорном не могут быть реализованы действующие региональные программы поддержки системы здравоохранения, так как ФГБУЗ МСЧ № 72 является подведомственным учреждением Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«С руководством ФМБА, с Вероникой Игоревной Скворцовой, обсуждал тему включения Агентства в госпрограммы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» - это точно будет реализовано. Дефицит кадров в здравоохранении очевиден, касается всего региона. Мы предприняли ряд шагов и по целевому набору, и по дополнительным бесплатным местам в медуниверситете, и по субсидированию приобретения жилья для медицинских сотрудников. Все это нужно распространять и в ЗАТО. Для этого региону нужны гибкие возможности. Мы не делим жителей на тех, кто относится к области, и на тех, кто - к ФМБА»,- подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поручил министерству здравоохранения Челябинской области подготовить перечень проблемных вопросов для выработки решений с руководством Федерального медико-биологического агентства.

 

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Теги
Алексей Текслер
ЗАО Завьялиха
Трехгорный
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