Потребители высоко оценивают широту продуктовой линейки ММК-МЕТИЗ

Потребители наиболее высоко оценивают широту продуктовой линейки ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ПАО «ММК», Магнитогорск, Челябинская область), а также оперативное предоставление предприятием информации о возможности производства того или иного вида продукции.

Такие выводы были сделаны на основании ежегодно проводимого ММК-МЕТИЗ мониторинга удовлетворенности потребителей качеством поставленной продукции и сервисом обслуживания.

Опрос, проводящийся в форме анкетирования, позволяет собрать и проанализировать требования потребителей к качеству и техническим характеристикам продукции завода, получить информацию об их удовлетворенности соблюдением условий договоров, уровнем обслуживания, сроками поставки, качеством упаковки.

Как показал опрос, 86 процентов принявших в нем участие контрагентов работают с ММК-МЕТИЗ более трех лет.

Высокую оценку контрагентов получили такие качественные характеристики продукции завода, как механические свойства, качество поверхности, соответствие химического состава указанному в заказе, соблюдение допусков по геометрическим размерам, качество и сохранность маркировки и упаковки.

Также анкетирование показало, что потребители считают одним из положительных моментов работы предприятия в области повышения качества продукции ее сертифицирование в различных системах.

Оценка индекса лояльности потребителей NPS (вероятность рекомендации продукции своим друзьям/знакомым/коллегам) в 2022 году превысила 90 процентов. Индекс лояльности потребителей в прошедшем году увеличился на пять пунктов относительно 2021 года.

На ММК-МЕТИЗ отметили, что по большинству параметров показатели удовлетворенности потребителей выросли по сравнению с 2021 годом. Полученные ответы позволяют конкретизировать область деятельности для дальнейших улучшений.