03.02.2023
Жителей Троицка замучили скачки напряжения, проверку по жалобе горожан начал СК
03.02.2023
Потребители высоко оценивают широту продуктовой линейки ММК-МЕТИЗ
03.02.2023
СК проверит информацию о нападении бродячих собак на школьников Златоуста
03.02.2023
В Верхнеуральском районе будут судить водителя, который протащил инспектора по дороге
03.02.2023
«Совы» и «снегири» ЮУрГГПУ «полетели» творить добро вместе с «Уральским десантом»
03.02.2023
В Челябинске водитель иномарки сбил трех пешеходов
Потребители высоко оценивают широту продуктовой линейки ММК-МЕТИЗ
03.02.2023
В Магнитогорске планируют открыть Центр помощи детям с ментальными особенностями развития
03.02.2023
«Цифровой двойник» ММК стал лучшим в конкурсе Global CIO
02.02.2023
Виктор Рашников высоко оценил ход строительства второй очереди магнитогорского «Притяжения»
01.02.2023
ММК начинает 91-й жизни новыми достижениями и добрыми делами
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023