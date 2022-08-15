Предприятия ОПК Южного Урала представят свою продукцию на форуме «Армия-2022»

В понедельник, 15 августа, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал международный военно-технический форум «Армия-2022». В торжественной церемонии открытия форума и Армейских международных игр – 2022 примет участие президент России Владимир Путин.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке «Патриот».

На выставочных площадках в парке «Патриот» порядка 1,5 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России представят свою передовую продукцию - более одной тысячи новых образцов военной техники. Свои возможности продемонстрируют и предприятия ОПК Южного Урала.

На форуме работает большая делегация от Челябинской области, которую возглавляет губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в рамках форума состоится подписание соглашения между правительством Челябинской области и АО «Новикомбанк», а также между правительством Челябинской области, акционерным обществом «Мосэлектронпроект» и акционерным обществом «Челябинский радиозавод «Полет».

Алексей Текслер примет участие и в официальной церемонии открытия форума «Армия-2022».

Как сообщает телеграм-канал форума, в рамках Форума «Армия-2022», который в этом году пройдет с 15 по 21 августа, запланирована обширная деловая программа.

Традиционно на аэродроме «Кубинка» пройдет авиашоу, где ежегодно принимают участие лучшие авиационные группы высшего пилотажа.

В третий раз на площадке Форума развернется кластер Военно-Морского Флота.

Одновременно пройдет Московская конференция по международной безопасности.

На площадке Форума впервые пройдет III Международный пожарно-спасательный конгресс. Также на базе ЦВК «Патриот» будет организована насыщенная демонстрационная программа, в том числе работа просветительского кластера «Команда профессионалов» и интерактивной площадки «Пожарный Олимп».