Промышленники Урала получат бесценный опыт в Челябинске

Сегодня, 13 мая, в Челябинске стартовала выездная стажировка Минпромторга РФ по программе «Федеральная практика» для руководителей органов исполнительной власти, институтов развития и промышленных предприятий Уральского федерального округа. Мероприятие направлено на установление устойчивой и эффективной системы взаимодействия субъектов УрФО с федеральным министерством. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, его подготовкой занимались региональные минпром и Фонд развития промышленности.

В двухдневной выездной стажировке, которая проходит на базе индустриального парка «Станкомаш», принимают участие представители органов исполнительной власти и промышленных предприятий УрФО, директора департаментов Минпромторга РФ, представители госкорпораций, федеральных и региональных институтов развития.

Программа «Федеральная практика» реализуется Минпромторгом России с 2014 года. В рамках данной программы в 2017 году был запущен пилотный проект выездных стажировок. В 2020 году, учитывая большой интерес со стороны регионов к такому формату, было возрождено это мероприятие.

«У нас есть много форматов взаимодействия с регионами страны, и выездные стажировки Минпромторга РФ в федеральных округах – один из них, - подчеркнул министр промышленности России Денис Мантуров в приветственном слове к участникам выездной стажировки в Челябинске. - Такой формат диалога федеральной и региональной власти и бизнеса помогает учитывать мнения всех сторон, находить доступные и практичные решения в специфических и приоритетных вопросах в разрезе федеральных округов, региона и предприятия».

В рамках нынешней стажировки представители Минпромторга РФ, работающих институтов и фондов, ФРП, Российского экспортного центра, Ассоциации кластеров и технопарков, Ассоциации индустриальных парков расскажут о своей деятельности, реализуемых ими мерах господдержки и иных инструментах развития промышленного потенциала.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко.

«Программа «Федеральная практика, – яркий пример системной работы с регионами, - сказал Владимир Якушев. – Эффективная коммуникация, постоянный обмен опытом и лучшими практиками позволяет синхронизировать региональные проекты с федеральными, способствует выстраиванию единой промышленной политики».

Полпред подчеркнул, что выездная стажировка всегда проходит в формате открытого диалога. «Можно сказать, что каждый участник получает возможность для индивидуальных консультаций со специалистами федерального ведомства», - отметил Владимир Якушев.

Полпред напомнил, в 2021 году президент России Владимир Путин в своем послании указал на необходимость глубокой модернизации промышленного производства, развития инфраструктуры, стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта. «Именно эти и другие актуальные вопросы – в центре выездной стажировки, проводимой Минпромторгом в Уральском федеральном округе на челябинской площадке», - подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на церемонии открытия выездной стажировки, подчеркнул, что регион высоко ценит федеральные меры поддержки промышленного сектора, который является фундаментом южноуральской экономики, формируя половину ВРП.

«Благодарю Минпромторг России за проведение подобных стажировок. Для нас, для Челябинской области, для наших коллег из других регионов вопросы модернизации и развития промышленности имеют первостепенное значение, - подчеркнул в своем вступительном слове Алексей Текслер. - Важно правильно воспользоваться всеми мерами поддержки, которые сегодня есть на федеральном уровне, связать их с теми мерами поддержки, которые есть в каждом регионе, обменяться опытом, найти лучшие варианты – это одна из задач нынешнего мероприятия».

Губернатор отметил три значимых для Челябинской области направления развития промышленного сектора. Первое – это развитие межрегиональной и внутриобластной кооперации.

«Что касается промышленных кластеров, три года эта мера поддержки была заморожена, а Челябинская область продолжала поддерживать участников своих промкластеров. Это, кстати, был очень важный и значительный аргумент для того, чтобы эту меру поддержки перезагрузить», - отметил директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко, - В вашей области много кластеров, вы - лидеры».

Месяц назад минпромторг по просьбе регионов возобновил механизм стимулирования участников промышленного кластера - предоставление из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции.

«Мы считаем, что эта мера развития промышленных кластеров высоко востребована в регионах. Мы от Челябинской области уже провели защиту ряда наших проектов и будем это направление активно развивать», - сказал Алексей Текслер.

Большое значение имеет и рост инвестиций, в том числе благодаря усовершенствованию механизмов специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). В регионе предусмотрены для участников СПИК 2.0 налоговые льготы.

Также важен доступ предприятий к финансовым инструментам поддержки, в первую очередь для создания новых и модернизации действующих производств. В регионе учрежден конкурс на единую областную субсидию.

«В первую очередь, мы говорим о займах низкопроцентных от 1 до 3% годовых в зависимости от вида деятельности, во-вторых, это меры поддержки, связанные с внедрением бережливого производства – участие в нацпроекте «Производительность труда», - рассказал о предоставляемых в регионе мерах поддержки для промышленных предприятий вице-губернатор Егор Ковальчук.

По словам замгубернатора, нацпроект «Производительность труда», несмотря на первоначальный скепсис, дает, по заверениям промышленников, серьезный положительный эффект, в том числе и по инвестиционным решениям. Для промпредприятий также действуют консультации, инжиниринг и другие меры. «Только что была консультация Минпромторга по поводу единой субсидии, которую мы планируем получить», - поделился Егор Ковальчук.

В регионе начали активно развивать промышленный туризм. «Эта тема привлекательна тем, что, кроме удовлетворения банального любопытства людей, которые приезжают в наш регион, или которые стараются лучше узнать родной край, она позволяет поднять имидж предприятия сделать его интересным для будущих работников, для студентов, для школьников, для бизнес-партнеров, для инвесторов. На мой взгляд правильно подобранная туристическая программа может сделать гораздо больше, чем реклама различного рода, участие в мероприятиях, потому что пока не посмотришь своими глазами, сложно составить объективное впечатление», - считает вице-губернатор.

На сегодня в области пять предприятий приняли решение участвовать в пилотном проекте по развитию промышленного туризма совместно с Россией и Минпромторгом. Это Магнезит (Сатка), ММК (Магнитогорск), Макфа, Челябинский трубопрокатный завод, Конар (Челябинск). В настоящий момент на этих предприятиях эксперты Агентства стратегических инициатив проводят оценку туристического потенциала.

Основные формы поддержки для промышленных предприятий разрабатывает министерство промышленности и торговли РФ. «В Челябинск на выездную стажировку сегодня приехали руководители 20 департаментов, отвечающих практически за все отрасли. Они расскажут участникам какие меры существуют и как ими правильно воспользоваться», - рассказал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

В выездной стажировке в Челябинске принимают участие порядка 300 участников из всех субъектов Уральского Федерального округа, более 200 человек из них – представители бизнеса.

«Мы хотим, чтобы предприниматели УрФО узнали, как точно воспользоваться мерами поддержки, - подчеркнул Павел Рыжий. - Мы организуем прямой диалог между предпринимателями и федеральными чиновниками, поверьте, это не так просто доехать до Москвы, найти тот или иной кабинет, с кем-то встретиться. У всех график и у всех мероприятия, а здесь эти люди обменяются визитками и поговорят напрямую. Мы действительно верим, что формат такого прямого общения будет полезен для промышленности. Наша задача -развить промышленность области и найти для неё все возможные способы помощи».

В рамках выездной стажировки в Челябинске в течение двух дней пройдут сессии по вопросам реализации доступных инструментов, в том числе государственной поддержки промышленности, детально будут рассмотрены приоритеты отраслевых направлений для регионов УрФО через встречи и деловые совещания с представителями промышленных предприятий и бизнеса.

Запланированы тематические сессии, посвященные поддержке машиностроительного комплекса, развитию авиационной, радиоэлектронной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также химической, металлургической, легкой промышленности и лесопромышленного комплекса.