Промышленность Челябинской области показывает темпы роста выше среднероссийских

Индекс промышленного производства (ИПП) в Челябинской области за январь-февраль 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 105,4% и превосходит показатели в среднем по России и Уральскому федеральному округу (УрФО).

Как отмечает контрольно-счетная палата региона, динамику роста ИПП продемонстрировали три группы:

- добыча полезных ископаемых (+1,7%);

- обеспечение электроэнергией, газом и паром (+2,1%);

- обрабатывающие производства (+6,7%).

За январь 2023 года индекс промпроизводства составил 107,1% к январю 2022 года, а в секторе обрабатывающих производств - 108,5%.

Индекс промышленного производства за два месяца текущего года в среднем по России составляет минус 2% и по УрФО - минус 2,4%.

«Вернуться к росту промпроизводства удалось благодаря широкому комплексу федеральных и региональных мер поддержки», - пояснял губернатор Алексей Текслер на заседании Союза промышленников и предпринимателей области.

Так, на региональном уровне в семь раз была увеличена господдержка промышленности по сравнению с 2021 годом. Предприятия региона привлекли через различные инструменты почти 26 миллиардов рублей на развитие промышленности.

Сформированный уровень господдержки будет сохранен и в 2023 году. «Продолжим вместе с вами работать над привлечением средств из федеральных программ», - обратился к руководителям промпредприятий Алексей Текслер.

Главную роль в итогах года сыграла не только господдержка, но и быстрая адаптация бизнеса к новым условиям:

«Именно вы сумели оперативно перестроить логистику, запустить новые производства, в том числе импортозамещающей продукции, вовремя сориентироваться, несмотря на всю сложность ситуации и с поставками, и с закупкой сырья, комплектующих. Самое главное - вы сохранили трудовые коллективы», - отметил губернатор.