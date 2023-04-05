05.04.2023
В Еткульский район вернулись гуси – славные вестники весны
05.04.2023
На базе ММК проходит международный конгресс сталеплавильщиков
05.04.2023
В жутком ДТП в Кунашакском районе погиб водитель ВАЗа, его машина превратилась в груду металла
04.04.2023
В Челябинске рыбак утонул в полынье озера Смолино
04.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)
04.04.2023
В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии
Промышленность Челябинской области показывает темпы роста выше среднероссийских
05.04.2023
Текслер – главам о ремонте дорог: «Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу с них»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
03.04.2023
Челябинцы завалили губернатора жалобами на плохие дороги
03.04.2023
Текслер осмотрел дороги в Челябинске, на которые поступило больше жалоб, и обозначил сроки
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023