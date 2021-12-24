Работники культуры Челябинской области смогут получить по миллиону рублей

Работники культуры, переехавшие на работу в малые города и села Челябинской области, смогут претендовать на получение единовременной выплаты в размере одного миллиона рублей.

Соответствующий законопроект «О единовременной выплате работникам культуры», внесенный губернатором Алексеем Текслером, принят на заседании Законодательного собрания области.

Законопроект направлен на установление дополнительной меры социальной поддержки работникам культуры, прибывшим в села, либо рабочие поселки, либо города с населением до 50 тысяч человек.

Право на получение единовременной выплаты имеют граждане Российской Федерации, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование в области культуры, прибывшие в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа (рабочие поселки), либо города с населением до 50 тысяч человек из городов Челябинской области с населением более 50 тысяч человек или из других субъектов страны, принятые не ранее первого января 2022 года на должность преподавателя либо концертмейстера в муниципальные детские школы искусств. Они должны будут заключить договор о предоставлении единовременной выплаты с органом исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим полномочия в сфере культуры и при этом не иметь неисполненных обязательств по договору о целевом обучении.

Таким специалистам будет предоставлена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.

При этом работник культуры обязан будет отработать в муниципальной детской школе искусств в течение пяти лет со дня заключения договора о предоставлении единовременной выплаты. Нахождение работника в отпуске по уходу за ребенком не включается в указанный период. В случае прекращения трудового договора ранее пятилетнего срока придется вернуть часть полученной выплаты (пропорционально неотработанному периоду).

По словам министра культуры Алексея Бетехтина, до 2024 года для этого предусмотрено по 22 миллиона рублей ежегодно.

Закон вступает в силу с первого января 2022 года и действует по 31 декабря 2024 года включительно.