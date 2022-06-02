02.06.2022
Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России
02.06.2022
Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет
01.06.2022
Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей
01.06.2022
Отправлен в отставку замминистра спорта Челябинской области
01.06.2022
На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны
01.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе июня
Работодатели Челябинской области предлагают более 35 тысяч вакансий
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022