Работодатели Челябинской области предлагают более 35 тысяч вакансий

Предприятия и организации Челябинской области готовы принять на работу более 35 тысяч человек. За май трудоустроилось более 2,2 тысячи человек

Как сообщает главное управление по труду и занятости региона, по состоянию на первое июня 2022 года в центрах занятости населения региона заявлено работодателями 35 тысяч 680 вакансий. На начало апреля было меньше вакантных рабочих мест – 30 тысяч 807, на начало года больше - 37 тысяч 854.

По состоянию на первое июня коэффициент напряженности - соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий – составил 0,56, на начало мая – 0,67, на начало года – 0,61. Год назад этот показатель был выше – 1,46.

Число трудоустроенных безработных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также сокращается. В мае 2022 года было трудоустроено две тысячи 270 безработных, в апреле нашли работу при поддержке службы занятости – две тысячи 255 человек.

Остается высоким и количество безработных граждан, которые приступили обучению по направлению службы занятости – 546 человек за май.

При этом сокращается число безработных, состоящих на учете в центрах занятости. По состоянию на первое июня официально ищут работу 16 тысяч 708 берзаботных (на первое апреля – 17 тысяч 939 человек, на начало года – 20 тысяч 889 человек).

В Контрольно-счетной палате области напомнили, в 2021 году благодаря мерам господдержки, направленным на снятие напряженности на рынке труда, уровень безработицы вернулся к доковидным значениям. «Полученный в пандемию опыт позволит руководству нашего региона оперативно решать вопросы и в текущей экономической ситуации», - подчеркнули КСП.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу постоянно мониторить ситуацию на рынке труда и сохранить занятость.