Рекомендуйте Челиндбанк партнерам по бизнесу и получайте выгодные условия по РКО
Экономика
Сегодня, 13:33
В Челиндбанке продлена специальная акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Рекомендуя своим партнерам открыть расчетный счет в Челиндбанке, действующие клиенты получают (за каждого нового клиента, открывшего счет по рекомендации):
- бесплатное подключение и обслуживание любого из пакетов услуг по РКО;
- бесплатные расчеты с партнером, открывшим счет в Челиндбанке по рекомендации.
При открытии расчетного счета в Челиндбанке по рекомендации партнера, новые клиенты получают:
- бесплатное открытие расчетного счета в рублях РФ;
- бесплатное подключение и обслуживание любого из пакетов услуг по РКО;
- бесплатные расчеты с партнером-рекомендателем по счетам, открытым в Челиндбанке.
Подробные условия акции – на сайте банка.
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