Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью

Федеральное агентство по рыболовству и правительство Челябинской области заключили соглашение в сфере охраны водных биоресурсов и развитии аквакультуры. Документ подписали руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Челябинской области Алексей Текслер на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Стороны договорились о взаимодействии в области охраны и использования водных биоресурсов, аквакультуры (рыбоводства) и искусственного воспроизводства, реализации федеральных и региональных программ, планов и отдельных мероприятий в сфере рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Стороны обеспечат координацию действий по организации и развитию рыбного хозяйства и обеспечения эффективного взаимодействия для решение целого ряда задач.

В частности, предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы в области государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания, а также нормативно-правовой базы в области рыболовства, аквакультуры и искусственного воспроизводства.

Стороны будут координировать усилия в борьбе с браконьерством на территории Челябинской области, совместно реализовывать мероприятия по охране водных биоресурсов и контроля за соблюдением обязательных требований на водных объектах региона, развивать на территории области аквакультуру и искусственное воспроизводства;

формирование программы развития рыбохозяйственного комплекса Челябинской области;

расширение ресурсных исследований и разработок в области рыболовства, рыбоводства и искусственного воспроизводство.

Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует в течение пяти лет.