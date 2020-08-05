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«Ядерная» скорость

«Ростелеком» строит интернет-сеть нового поколения для жителей Снежинска

Экономика
Сегодня, 10:04
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В Снежинске (Челябинская область) в этом году более 50-ти тысяч жителей получат возможность пользоваться высокоскоростным интернетом до 500 М/бит в секунду.

Строительством сетей связи нового поколения по технологии «оптика в квартиру» на территории «закрытого» занимается ведущий телекоммуникационный оператор страны «Ростелеком».

В настоящее время к высокоскоростному интернету уже подключено свыше трех тысяч домохозяйств в районе «нового» Снежинска.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», инновационная технология предполагает заведение интернет-кабеля в квартиру каждого абонента, обеспечивая максимальную скорость доступа независимо от общей нагрузки на сеть.

Технология «оптика в квартиру» исключает перехват информации посторонними лицами. Такая линия не зависит от погодных условий, перепадов напряжения или отключения электроэнергии.

Оптоволоконные сети обеспечивают доступ к экосистеме цифровых сервисов для безопасности, комфорта и отдыха всей семьи: интерактивному телевидению с функцией «управляй просмотром», домашнему видеонаблюдению для безопасности близких и имущества, услуге «Умный дом» и другим.

«До конца года «Ростелеком» за счет собственных средств построит более 20 километров высокоскоростных волоконно-оптических линий связи в районе «нового» Снежинска. После завершения масштабного проекта оптической инфраструктурой будет охвачен практически весь город: 90 процентов жителей получат доступ к максимально быстрому, надежному и стабильному интернету, а также к другим современным цифровым сервисам, например, видеонаблюдению, интерактивному телевидению, «умному» домофону с возможностью управления через приложение в смартфоне», – рассказал директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Работы по строительству интернет-сети нового поколения в Снежинске завершатся осенью 2019 года. В настоящее время оценить новые технологии могут жители новостроек по улицам Ломинского, Академика Забабахина и проспекту Мира.

Получить дополнительную информацию об услугах, а также оставить заявку на их подключение можно по единому бесплатному номеру: 8 800 1000 800 (для жителей Снежинска) и 8 800 200 30 00 (для бизнеса) и на сайте компании.

 

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