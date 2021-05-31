Саммит металлургов: ММК рассказал о своих достижениях в сфере устойчивого развития

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) в 2020 году сократил валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 19,6 тысячи тонн.

Это стало возможным благодаря эффекту от запуска в работу аглофабрики №5 и выводу из строя устаревшей аглофабрики №4, строительству системы аспирации литейного двора доменной печи №2 и систем пылеподавления в цехе подготовки аглошихты и углеподготовительном цехе.

Кроме того, в прошлом году ММК обеспечил нулевой объем сбросов в Магнитогорское водохранилище за счет перехода на замкнутую систему оборотного водоснабжения.

Данную информацию на 18-м металлургическом саммите в городе Волжский Волгоградской области, организованном журналом «Металлы Евразии», озвучил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров.

По его словам, вышеназванные достижения - часть планомерного движения ММК к реализации инициативы «Чистый город», заявленной в Стратегии развития компании до 2025-го года и направленной на радикальное снижение воздействия на окружающую среду.

«Среди дальнейших проектов, которые способствуют выполнению целей ММК, – строительство комплекса новой коксовой батареи №12 и новой доменной печи №11, оснащенных самыми современными природоохранными объектами. Их запуск позволит вывести из работы устаревшие агрегаты и сократить объем выбросов в атмосферу на 11,3 и 6,6 тысячи тонн в год соответственно», – отметил Григорий Щуров.

Помимо снижения общего объема выбросов, большое значение для ММК имеет сокращение выбросов диоксида углерода (CO2).

«Уменьшение углеродного следа сейчас является общим трендом развития для всех социально ответственных компаний, к которым, конечно, относится и ММК», – подчеркнул Григорий Щуров.

Он рассказал, что компания в рамках Стратегии развития до 2025-го года проанализирует и, при наличии значительного эффекта по снижению СО2, внедрит ряд лучших практик мировых металлургических компаний, нацеленных на сокращение выбросов парниковых газов: интеллектуальную систему регулировки режимов работы доменной печи, сухое тушение с выработкой пара и электроэнергии за счет теплоты газа, предварительный нагрев слябов и лома, использование в качестве топлива CO из отходящих газов печей электросталеплавильного и кислородно-конвертерного цехов, использование бескомпрессорной утилизационной станции.

«Мы внимательно анализируем опыт коллег, в том числе зарубежных, и видим, что эти меры используют наиболее передовые компании отрасли, и они доказали свою эффективность. Внедрение этих практик в ПАО «ММК» позволит сократить выбросы CO2 более чем на один миллион тонн», – сказал Щуров.

Руководитель направления по устойчивому развитию ПАО «ММК» Ярослава Врубель в своем выступлении также уделила большое внимание экологической деятельности ММК, являющейся одной из главных составляющих устойчивого развития бизнеса.

«В части климатической повестки ММК занял активную позицию в 2020-м году. Мы впервые оценили риски, связанные с глобальными климатическими изменениями, выполнили количественную оценку и верификацию прямых и косвенных выбросов парниковых газов для нашей главной производственной площадки в Магнитогорске», – отметила Ярослава Врубель.

В планах ММК – добиться снижения выбросов CO2 на 2,2 миллиона тонн до 2025-го года. Помимо обеспечения низкоуглеродного и экологичного производства, для устойчивого развития ММК важны такие инициативы, как достижение цели «Ноль травм» и развитие корпоративной культуры возможностей.

Свою специфику в социальные инвестиции по итогам прошлого года внесла пандемия коронавируса.

«Несомненно, главным фокусом наших усилий в 2020-м году стало обеспечение безопасности и здоровья людей и оказание поддержки местным сообществам в условиях пандемии. На реализацию мероприятий по контролю заболеваемости в 2020 году Группа направила более $6,9 млн», - сказала Врубель.

Кроме того, в 2020-м году ММК успешно актуализировал Стратегию развития до 2025-го года, его деятельность была отмечена высокими оценками независимых экспертов (в частности, в рейтинге WWF Russia компания вошла в ТОП-10 среди металлургов по уровню открытости в сфере экологической ответственности), а уже в текущем году компания выпустила интегрированный годовой отчет, подготовленный в соответствии с международными Стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative).