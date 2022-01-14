Ситуация на ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» взята властями на контроль

Законодательная и исполнительная власть Челябинской области возьмет на контроль ситуацию на старейшем предприятии - ОАО «Южноуральский завод радиокерамики», которое оказалось в сложном положении.

Работники завода обратились к председателю Законодательного собрания Александру Лазареву с просьбой о помощи (предприятие находится в округе спикера). Завод, выпускающий гражданскую и оборонную продукцию (выполняет оборонзаказ), обанкрочен. Накоплены долги по налогам, коммунальным платежам и зарплате.

«Не мог оставить обращение без внимания, защита трудовых прав граждан – наша основная задача», - отметил Александр Лазарев. В Законодательном собрании региона состоялось совещание, посвященное теме вывода предприятия из кризиса и сохранения производства. В нем приняли участие вице-спикеры Анатолий Еремин и Вадим Ромасенко, вице-губернатор Егор Ковальчук, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павел Рыжий, руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Челябинской области Михаил Бирюк.

Конкурсный управляющий Валерий Кубелун познакомил собравшихся с положением дел на заводе. В последние годы здесь сложилась непростая ситуация. В июне 2021 года предприятие признано банкротом. Накоплены долги по налогам, за газ и электроэнергию. Задолженность по заработной плате превысила 15 миллионов рублей, предприятие теряет профессиональные кадры.

По информации Валерия Кубелуна, интерес к предприятию проявил потенциальный инвестор. Управляющий видит путь спасения предприятия в скорейшем приходе на завод нового собственника. К потенциальному инвестору выдвинуты обязательные условия: сохранение оборонного заказа и приобретение завода единым имущественным комплексом.

«Конечно, необходимо сохранить производство Южноуральского завода радиокерамики, но, прежде всего, мы обеспокоены судьбой людей, сотрудников предприятия. Создание стабильных и комфортных условий для работы людей – наша общая задача. Мы видим, что у завода есть поддержка на всех уровнях власти, - отметил Александр Лазарев. - Необходимо активизировать работу по вхождению на предприятие эффективного инвестора, который бы решил основные проблемы завода. Такую позицию занимает и губернатор Алексей Леонидович Текслер, соответствующее поручения он дал профильным ведомствам и министерству».