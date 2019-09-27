Среднеуральская птицефабрика стала участницей элитного клуба «Росс-140»

Среднеуральская птицефабрика (Свердловская область), вошедшая в состав южноуральского агрохолдинга «Равис» в 2015-м году, получила сертификат элитного клуба «Росс-140», созданного российским подразделением компании «Aviagen» - мирового лидера по поставке племенных цыплят.

Награждение состоялось на площадке фабрики, где собралась команда птицеводческого предприятия. Отметим, что такой высокий результат стал итогом долгой и кропотливой работы нового инвестора, которому удалось в кроткий срок возродить «Среднеуралку».

Так, с августа до декабря 2015-го года, закуп ремонтного молодняка на предприятие был прекращен в виду отсутствия средств. Фабрику готовили к банкротству.

«Одним из первых решений, которое было принято нами задолго до полного выкупа предприятия, стало решение о комплектации реммолодняка и возрождении собственного родительского стада, - рассказал генеральный директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов. - Уже в январе 2016-го года было закуплено и посажено на выращивание 38,7 тысячи голов суточных цыплят реммолодняка на сумму 10,5 миллиона рублей».

Кроме того, в короткие сроки был решен вопрос с обеспечением инкубационным яйцом. Так, на начало 2016-го года вместо шести продуктивных стад осталось только два. По этой причине собственного инкубационного яйца не хватало, что влекло за собой остановку производства. Эта проблема была разрешена благодаря поставкам с племрепродукторов агрохолдинга «Равис» недостающего, практически на 60 процентов, инкубационного яйца. Уже к августу 2016-го года было восстановлено родительское поголовье и налажено собственное производство яйца.

Все это время предприятие упорно работало над улучшением своих показателей, сумев добиться стабильного производства: сегодня родительское стадо Росс-308 на «Среднеуралке» имеет результат в 140-141 цыпленка на начальную несушку.

В 2018-м году предприятие вышло на проектную мощность: объемы производства мяса птицы увеличились в полтора раза - с 12-ти тысяч тонн до 16-ти с половиной тысяч тонн.

Новому инвестору удалось не только добиться восстановления производства, но и сохранить рабочие места и создать условия для дальнейшего развития. На сегодняшний день на предприятии трудится 900 человек. Средняя заработная плата за три года выросла с 24-х до 30-ти тысяч рублей. Воссоздана и активно развивается собственная торговая сеть птицефабрики (фирменные магазины и отделы), насчитывающая 80 точек продаж, через которые реализуется половина объемов производимой продукции.

СПРАВКА

«Равис» сотрудничает с Aviagen уже несколько лет. Данная компания является мировым лидером в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы, поставляет продукцию на птицефабрики более 80-ти стран мира.

Фото предоставлено компанией «Равис»