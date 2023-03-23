«Стан 4500» Магнитки выиграл главный приз конкурса «Лучшее корпоративное видео»

Видеоролик о толстолистовом стане 4500 Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) выиграл главный приз конкурса «Лучшее корпоративное видео-2023».

Созданный в рамках проекта «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК» ролик стал лучшим в номинации «Видео корпоративных музеев, виртуальные туры и промышленный туризм».

«Стан 4500» рассказывает об одном из самых легендарных объектов комбината, который, несмотря на «почтенный возраст» и богатую историю, и сегодня продолжает добросовестно трудиться - его усовершенствованные технические характеристики позволяют производить востребованную на рынке продукцию.

Как и другие виртуальные экскурсии Магнитки, это видео предоставляет всем желающим уникальную возможность увидеть объекты и производственные участки ММК, куда гости компании не могут попасть в рамках традиционных экскурсий.

Экспертное жюри конкурса отметило качество исполнения и содержание ролика, который - помимо познавательной функции - дает возможность взглянуть на работу компании и ее сотрудников, помочь с выбором профессии и места работы для начинающих и уже состоявшихся специалистов.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках XII Московского международного фестиваля корпоративного видео.

Что касается проекта «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК», то Магнитка запустила его в 2020 году, чтобы познакомить широкую аудиторию с различными производственными процессами и объектами, славной историей и современными достижениями комбината. На сегодняшний день зрителям доступны семь видеоэкскурсий по предприятию и его подразделениям. Все видео доступны на официальном сайте и в социальных сетях ММК.

Развитие проекта продолжается, отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».