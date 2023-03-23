23.03.2023
Челябинск закупит ко Дню Победы десять тысяч Георгиевских лет
23.03.2023
В Челябинске пройдет традиционный танцевальный турнир
23.03.2023
Пять челябинцев стали чемпионами России по шахбоксу
23.03.2023
«Стан 4500» Магнитки выиграл главный приз конкурса «Лучшее корпоративное видео»
23.03.2023
В Челябинске открывается ярмарка для садоводов, цветоводов и любителей вкусно поесть
23.03.2023
Определены штаммы гриппа, которые войдут в вакцину в новом эпидсезоне
«Стан 4500» Магнитки выиграл главный приз конкурса «Лучшее корпоративное видео»
14.03.2023
Региональное СУ СКР подписало договор с Юридическим институтом ЮУрГУ
06.03.2023
Директором Челябинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Макагонов
28.02.2023
ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на Госуслугах без СНИЛС
15.02.2023
Чебаркулец до смерти избил парализованную мать
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023