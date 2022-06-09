Текслер: Почему кто-то может на 100% законтрактоваться, а кто-то не может и на 30%

Восемь муниципальных образований Челябинской области не уложились в отведенные губернатором сроки по проведению контрактации проектов. Глава региона Алексей Текслер раскритиковал отстающих глав.

Напомним, губернатор на февральском областном совещании поручил главам муниципалитетов и правительству области до первого марта 2021 года провести все закупочные процедуры и заключить контракты на реализацию проектов благоустройства, дорожных работ и строительства социально важных объектов.

На областном совещании восьмого июня Алексей Текслер отметил, что больше половины муниципалитетов в целом с задачей-то справились.

«Только по восьми есть серьезные отставания. И это тоже вопрос. Почему кто-то может на 100 процентов или на 99 в настоящее время законтрактоваться, а кто-то не может и на 30 процентов выйти с контрактацией? При том что у нас уже сейчас июнь на дворе», - возмутился Алексей Текслер.

Губернатор напомнил главам, что остаются в силе все планы по нацпроектам, областным программам, строительству социальных объектов. «Лето – самый активный строительный сезон. Не везде заключены контракты. Никакие отговорки приниматься не будут. Люди ждут социальных объектов, исполнения наших обещаний», - подчеркнул Алексей Текслер.

На сегодня в области не зарегистрировано ни одного случая затягивания сроков заключения контрактов в рамках реализации национальных проектов в ведомствах и муниципальных образованиях региона. Контрактация осуществляется согласно графику.

Ранее губернатор предупреждал глав муниципалитетов: «все сезонные работы должны быть выполнены вовремя, а не уходить в зиму».

«Все, что касается благоустройства, дорожных работ…все эти работы должны быть закончены в сентябре, желательно заканчивать их летом, чтобы наши жители видели результаты», - обозначал сроки Алексей Текслер.