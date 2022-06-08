Парламентарии Челябинской области держат на контроле вопросы газификации

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области намерены держать на контроле вопросы газификации и догазификации в регионе.

В региональном парламенте по поручению спикера Александра Лазарева создана рабочая группа по ускорению темпов газификации населенных пунктов Челябинской области. В ее состав вошли депутаты ЗСО, представители министерства строительства и инфраструктуры области, газовых компаний, а также руководители муниципалитетов.

Состоялось первое заседание рабочей группы, которое провел заместитель председателя Юрий Карликанов. Участники встречи дали оценку текущей ситуации, обозначили проблемы и возможные решения по ускорению темпов газификации в области.

Юрий Карликанов отметил, что несмотря на то, что общий уровень газификации Челябинской области сегодня достаточно высокий и составляет около 76%, нужно понимать, что это средний показатель по региону. В ряде регионов этот показатель гораздо ниже.

«Газораспределительные сети проложены в 504 населенных пунктах с наибольшей плотностью населения из 1290, но к сожалению, у нас есть территории, где уровень газификации составляет 20%», – отметил вице-спикер областного парламента. Также Юрий Карликанов напомнил о том, что президент России поставил задачу к 2030 году повысить уровень газификации домовладений в регионах до 82,9%.

«В Челябинской области активно ведется работа по выполнению апрельского поручения президента – ускоренной догазификации в частично газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Законодательным Собранием совместно с губернатором и правительством региона принят ряд мер поддержки населения в этом направлении», – добавил депутат Алексей Денисенко.

Отметим, из областного бюджета муниципалитетам ежегодно предоставляется финансовая помощь в виде субсидий в рамках региональной программы газификации. В 2022 году на эти цели предусмотрено около одного миллиарда рублей. Помимо этого, отдельным категориям южноуральцев предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. По инициативе губернатора Алексея Текслера и при поддержке Законодательного Собрания размер выплаты был увеличен с 60 до 100 тысяч рублей.

Министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе обратил внимание на то, что в план-график догазификации на 2021-2024 годы включено 81 тысяча 358 домовладений. Финансирование осуществляется за счет средств ООО «Газпром газификация». Общий объем финансирования до конца 2023 года запланирован в объеме 15 миллиардов 45 миллионов рублей.

Кроме этого, в целях поддержки газораспределительных организаций, реализующих мероприятий по догазификации домовладений депутаты Законодательного Собрания внесли в закон «О налоге на имущество организаций» поправки, согласно которым эти организации освобождены от уплаты соответствующего налога в отношении объектов газораспределительной сети, созданных после первого января 2022 года. Эта льгота будет действовать по 31 декабря 2024 года включительно.

Подводя итоги заседания рабочей группы, Юрий Карликанов подчеркнул, что все заинтересованные стороны понимают свои цели и задачи.

«Сегодня необходима максимальная согласованность действий. Законодательное Собрания стало той самой площадкой, где обсуждаются и формулируются предложения по ускорению темпов газификации», – сказал в завершение встречи Юрий Карликанов.

Областные депутаты продолжат держать ситуацию на контроле. По итогам заседания принято решение о необходимости разработки «дорожной карты» по повышению уровня газификации в Челябинской области.