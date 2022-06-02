Текслер рассказал о КРI в социальной политике региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пояснил, как в регионе видят эффективность социальной политики и отметил важность социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в совершенствовании социальной среды.

Об этом глава региона говорил в четверг, второго июня, выступая на первом пленарном заседании Форума решения социальных задач в Москве.

Алексей Текслер с гордостью отметил, что Челябинская области вошла в число восьми регионов по стране, в которых в прошлом году был отмечен рост рождаемости. Областные власти намерены остаться в этом тренде.

Кроме того, в регионе по итогам прошлого года зафиксировано положительное сальдо миграции - приехало почти на три тысячи человек больше, чем уехало.

«Если мы говорим, какие КРI (ключевые показатели эффективности – прим.) могут быть в социальной политике, то это один из тех KPI, о которых можно говорить», - считает Алексей Текслер.

По словам главы области, улучшению ключевых показателей эффективности соцполитики в регионе способствовал пятикратный рост поддержки семей с детьми за счет федерального и регионального бюджетов за последние четыре года. Кроме того, в регионе развивают свои меры поддержки семей с детьми: за последние годы появилось шесть новых и дополнено порядка 13 мер соцподдержки, которые действовали раньше.

«Мы у себя в регионе с этого года запустили программу поддержки семей, в которых рождается второй ребенок. Это очень важно. Количество семей с тремя и более детьми у нас росло, а с рождением второго ребенка были проблемы. Также мы ежемесячно финансируем специальное питание для детей, которые страдают фенилкетонурией и целиакией», - поделился Алексей Текслер.

Глава региона также подчеркнул, что важную роль в совершенствовании социальной среды играет развитый социально ориентированный некоммерческий сектор.

«Конечно, важна зрелость СОНКО. Мы их максимально поддерживаем. В 2018 году объем президентских грантов внутри региона составлял 17-18 миллионов рублей, сейчас — 260 миллионов рублей. Мы таким образом растим наши СОНКО», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что Челябинская область на сегодня первая в стране по объему софинансирования из Фонда президентских грантов. Регион первым начал выделять губернаторские гранты для физических лиц по правилам Фонда.

«В итоге мы надеемся, что это все будет замечено и в рейтинге качества жизни АСИ. На наш взгляд, рейтинги тоже являются важным критерием оценки, когда мы сравниваем себя друг с другом, и лучшие практики можно у кого-то перенять и развиваться дальше», - подчеркнул глава региона.

Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф, принимающий участие в форуме, подтвердил слова Алексея Текслера, что рейтинги способствуют совершенствованию социальной политики.

Модератором сессии, генеральный директор АНО «АСИ» Светлана Чупшева отметила, что губернатор Челябинской области занимается не только инвестициями и бизнесом, а очень хорошо разбирается в вопросах социальной среды и как глава региона фокусируется на поддержке семей и детей.

По ее словам, Алексей Текслер хотел бы, чтобы Челябинская область ассоциировалась у жителей и страны в целом не только как промышленный регион с сильным кадровым потенциалом, но и как регион социально ориентированный, для которого тоже приоритетным является качество жизни людей.

«И очень приятно, что вы в своей социальной стратегии действительно определили эти ключевые показатели эффективности», - подытожила Светлана Чупшева.