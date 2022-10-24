Транспортные решения будущего презентовали участники транспортно-логистического форума в Челябинске

В Челябинске состоялся транспортно-логистический форум «Транспортные решения. Взгляд за горизонт». Во встрече приняли участие первый заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Александр Сельменских, начальник управления развития территорий министерства экономического развития Челябинской области Вячеслав Кузьмичев, представители транспортно-логистического бизнес блока Южно-Уральской железной дороги, промышленных предприятий и компаний-собственников подвижного состава Челябинской, Курганской и Оренбургской областей.

Александр Сельменских подчеркнул, что несмотря на изменившиеся условия, задачи всех участников транспортного процесса остались прежними.

«В этом году нам всем пришлось искать новые решения, оперативно приспосабливаться в непривычной ситуации, и совершенствовать транспортно-логистические процессы, – сказал он. – На форуме сформулированы предложения о том, какие действия необходимо предпринимать уже сегодня, чтобы в будущем наша совместная работа была более комфортной и соответствовала современным требованиям транспортного рынка».

В свою очередь, Вячеслав Кузьмичев отметил, что Челябинская область и ЮУЖД совместно движутся по пути социально-экономического развития.

«В текущей достаточно сложной макроэкономической ситуации у региона и Южно-Уральской магистрали появилось «окно возможностей» благодаря своему географическому положению встроиться в международные транспортные коридоры», – добавил Вячеслав Кузьмичев.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, участникам форума презентовали востребованные логистические решения, цифровые сервисы и форматы взаимодействия с клиентами, такие как «РЖД-Маркет», «Декларант», «Смарт-контракты», «Цифровой приемосдатчик» и другие.

В рамках мероприятия участники обсудили тренды будущего в транспортно-логистической деятельности по таким направлениям как создание и укрепление доверительной среды взаимодействия с клиентами на основе цифровых сервисов, совершенствование технологий приема груза к перевозке, SMART-станция, развитие контейнерных перевозок и совершенствование технологии планирования. Так, например, в образе перевозок будущего участники форума видят краткосрочную аренду поездных локомотивов, двухэтажные контейнерные и высокоскоростные грузовые перевозки, обновление инфраструктуры, роботизацию, искусственный интеллект и другие.