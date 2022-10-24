24.10.2022
Транспортные решения будущего презентовали участники транспортно-логистического форума в Челябинске
24.10.2022
Магнитогорские и копейские добровольцы отправились на боевое слаживание
24.10.2022
В Курчатовском районе демонтирован торговый павильон по улице Салавата Юлаева
24.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 октября (18+)
24.10.2022
Военные следователи открыли горячую линию для участников СВО и их близких
24.10.2022
С 24 по 30 октября – неделя контроля артериального давления
Транспортные решения будущего презентовали участники транспортно-логистического форума в Челябинске
17.10.2022
С начала 2022 года на ЮУЖД травмировано 11 южноуральцев, не соблюдавших правила безопасности
11.10.2022
Пригородные поезда ЮУЖД перейдут на зимний график с 17 октября
05.10.2022
«Поезд знаний» отправился в первый рейс по станциям ЮУЖД
29.09.2022
Более 100 тысяч деревьев высадили сотрудники Южно-Уральской железной дороги
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022