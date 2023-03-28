Троллейбус «СИНАРА» признан безопасным для пассажиров и обслуживающего персонала

Троллейбус модели «СИНАРА-6254», выпуск которого начали в Челябинске, успешно прошел процесс сертификации и официально признан безопасным для пассажиров и эксплуатирующего персонала, сообщает пресс-служба холдинга «Синара – Транспортные машины».

Напомним, в начале марта 2023 года холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) открыл производственную площадку по изготовлению колесного городского общественного транспорта – «Челябинский завод городского электрического транспорта» (ЧЗГЭТ).

После проведенных испытаний на различных площадках, включая специальную лабораторию в Подмосковье и минский полигон в Республике Белоруссия, Холдинг получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на модель «СИНАРА-6254».

Как уточнили в пресс-службе, процесс тестирования внутренних и внешних систем машины занял почти восемь месяцев. «Во время испытаний троллейбус проверялся «вдоль и поперек» от тестирования различных видов такого краеугольного элемента, как мосты, до современных систем, отвечающих за комфорт пассажира и водителя (например, система климат-контроля и навигационная система ГЛОНАСС), - подчеркнул Николай Пронин, заместитель генерального директора по управлению концессионными программами – директор дивизиона «Городской общественный транспорт» СТМ. - Большинство тестов троллейбус «сдал» с первого раза».

Были протестированы технические параметры такие, как: тормозная система, система рулевого управления, требования безопасности по размещению пассажиров, по рабочему месту водителя, по обзорности, по установке поручней и сидений, электробезопасности, параметры климатической системы.

На соответствие действующим нормам были проверены и стекла, шины и световые приборы.

Также тестировались и экологические показатели как, например, уровень внутреннего и внешнего шума и уровень радиопомех.

Испытания прошли и электрические установки троллейбуса – конструкторские решения, используемые в машине, подтвердили невозможность травмирования пассажиров током как при штатной эксплуатации, так и при возникновении аварийных ситуаций.

По словам Пронина, успешное прохождение процесса сертификации подтверждает высокий технический уровень троллейбусов «Синара» и дает возможность запустить его полноценное серийное производство.

Напомним, производство троллейбусов организовано на территории Челябинского трубопрокатного завода.

«Челябинский завод городского электрического транспорта» (ЧЗГЭТ) разместился на площади 13,5 тысячи квадратных метров. Производственная мощность – 350 единиц в год.

На площадке собираются новые низкопольные транспортные средства в рамках проекта по модернизации троллейбусной инфраструктуры Челябинска и полной замене ее парка подвижного состава.

На сегодняшний день 20 троллейбусов из партии 2023 года (168 штук) находятся в финальной степени готовности, и уже весной первые машины должны выйти в город на обкатку.

ДЛЯ СПРАВКИ

В октябре 2021 года правительство Челябинской области и «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» («Синара – ГТР Челябинск», структура ООО «Синара – Городские Транспортные Решения») заключили концессионное соглашение о создании и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. По его условиям все троллейбусные линии Челябинска будут приведены в соответствии с современными нормами и правилами, город получит 168 инновационных полностью низкопольных троллейбусов (часть из них с функцией автономного хода). Источник финансирования – средства инфраструктурных бюджетных кредитов.

В июне 2022 года Холдинг СТМ объявил о начале производства колесного городского транспорта, представив троллейбус собственной конструкторской разработки «Синара-6254». Также летом 2022 года был презентован электробус «Синара-6253».

В октябре 2022 года «Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске

Также, помимо модернизации контактной сети города, будут реконструированы два депо, осуществлен капитальный ремонт трех действующих подстанций и строительство еще трех. Будут построены новые троллейбусные линии в Северо-Западном и других районах города, в том числе по улицам Кузнецова и Артиллерийской.