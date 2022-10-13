«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске

Компания «Синара - Городские Транспортные Решения Челябинск» («Синара – ГТРЧ», структура Холдинга «Синара – Транспортные Машины») приступила к обновлению троллейбусной инфраструктуры в Челябинске в рамках заключенного концессионного соглашения. На начальном этапе будет проведена модернизация контактной сети и тяговых подстанций на наиболее востребованных городских маршрутах №12 и №19.

«Выбор троллейбусных маршрутов №12 и №19 в качестве первых для проведения строительных работ не случаен. Они имеют наибольшую протяженность, связывая между собой несколько районов города, проходя по его центральной части и основным транспортным магистралям с высоким пассажиропотоком – проспектам Ленина, Комсомольскому и Свердловскому, улицам Воровского и Героев Танкограда», - пояснили в центре общественных связей СТМ.

Сначала специалисты подготовили фундамент для последующей установки новых опор контактной сети на улице Блюхера в Советском районе. Затем строители перейдут к обновлению других элементов системы электроснабжения по ходу маршрутов №12 и №19.

«В ходе работ будет демонтирована изношенная контактная сеть, проложено более 65 километров новой контактной сети, а также модернизировано 12 существующих тяговых подстанций – их оснастят современным оборудованием и системами автоматики», - отметили в компании и уточнили, что обновление будет проводиться поэтапно, чтобы сохранить существующее движение троллейбусов.

Монтаж контактной сети этих двух линий позволит обновить порядка 40% от общей протяженности всей сети, поэтому данный участок имеет для транспортной системы Челябинска принципиальное значение.

Напомним, в октябре 2021 года правительство Челябинской области и «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» («Синара – ГТР Челябинск», структура ООО «Синара – Городские Транспортные Решения») заключили концессионное соглашение о создании и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске.

Специалисты подготовили проектную документацию для проведения модернизации контактной сети и тяговых подстанций на троллейбусных маршрутах №12 и №19, согласовали ее в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области. Затем были получены положительные заключения ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

Также продолжается работа по согласованию проектной документации по следующим этапам модернизации троллейбусной инфраструктуры.

Кроме того, продолжается разработка проектной документации на оставшиеся этапы строительства и реконструкции двух депо и восьми троллейбусных маршрутов Челябинска для последующего прохождения госэкспертизы.

Параллельно с этим Холдингом «Синара – Транспортные Машины» создан современный низкопольный троллейбус «СИНАРА – 6254». Новые машины полностью заменят устаревший троллейбусный парк.

Как уже сообщало агентство, первый опытный образец троллейбуса «Синара» был создан на производственных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения» в Санкт-Петербурге, здесь же выпустят и установочную партию (20 штук), которая поступит в Челябинск до конца 2022 года. В дальнейшем будет развернуто серийное производство троллейбусов «Синара» на площадях Челябинского трубопрокатного завода.

Напомним, правительство Челябинской области и «Синара – ГТР Челябинск» в октябре 2021 года подписали концессионное соглашение о создании и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске.

Концессионное соглашение заключено на 15 лет. В результате его реализации в городе буден полностью обновлен троллейбусный парк, вся троллейбусная инфраструктура, которая сейчас изношена на 90%, также будут построены новые троллейбусные линии в Северо-Западном и других районах города, в том числе по улицам Кузнецова и Артиллерийской.

Это первый подобный концессионный проект в России, затрагивающий модернизацию всего комплекса троллейбусной инфраструктуры в городе-миллионнике.