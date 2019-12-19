У Каслинского завода художественного литья теперь есть свой интернет-магазин
Экономика
Сегодня, 16:40

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел»)  открыл интернет-магазин по продаже изделий из чугуна в широком ассортименте.

В интернет-магазине представлено около 800 наименований товаров в 42 категориях (фонари комбинированные, решетки, кабинетная скульптура, тарелки, балясины, барельефы, камины и т.д.).

Структура интернет-магазина реализована в простом и понятном формате. Каталог продукции для удобства пользователей разделен на тематические блоки с развернутым описанием каждой позиции. В разделе «Портфолио» можно ознакомиться с наиболее знаковыми работами каслинских мастеров за последние годы.

Менеджеры интернет-магазина готовы дать подробную консультацию, чтобы помочь определиться с выбором. Также возможно оформление индивидуального заказа.

«У бренда завода большая историческая значимость. Мы надеемся, что запуск интернет-магазина будет способствовать повышению популярности каслинского литья и станет важным каналом коммуникации завода с многочисленными поклонниками нашей продукции в России и за рубежом. Мы будем активно развивать интернет-сервис, чтобы у наших клиентов, независимо от места проживания, была возможность практически в несколько «кликов» на смартфоне заказать эксклюзивные изделия напрямую у производителя», – рассказал генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселёв.

Для покупателей в Москве доступна услуга самовывоза из фирменного магазина КЗАХЛ, расположенного по адресу: улица Мишина, дом 35 (станции метро «Динамо», «Петровский парк»). Магазин работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. Телефон для связи: +7-(495)-937-57-20.

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Теги
Каслинский завод архитектурно-художественного литья
группа Мечел
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