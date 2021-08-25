Удаленный склад АЗ «УРАЛ» появился в Кургане

На минувшей неделе, 19 августа, состоялось тожественное открытие третьего в России удаленного склада автомобильного завода «УРАЛ». Постоянная площадка для хранения автомобилей «Урал» появилась на базе завода дорожной техники «Регион 45» в Кургане.

На торжественном открытии консигнационного склада автозавода «УРАЛ» присутствовали представители Торгового дома АЗ «УРАЛ» – начальник отдела продаж заводам спецтехники Андрей Ардашов и специалист по продажам Данил Коротков, а также руководители и специалисты завода «Регион 45», других курганских предприятий, специализирующихся на производстве надстроек для спецтехники и коммерческого транспорта. Представители Миасского автогиганта символично перерезали ленточку и презентовали своим партнёрам обновленную линейку автомобилей «Урал».

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Появление постоянной площадки для ответственного хранения автомобилей «Урал» в Кургане связано с новой политикой продаж АЗ «УРАЛ» по созданию в российских регионах консигнационных складов. Таким образом, став ближе к изготовителям надстроек и потребителям их продукции, уральский автопроизводитель значительно сокращает сроки поставок шасси и, соответственно, время ожидания клиентом готового автомобиля. Теперь заказчику придется подождать только тот срок, который требуется на изготовление и установку надстройки на шасси. Прежде только поставки шасси с завода пришлось бы дожидаться два-три месяца.

Работа будет налажена таким образом, что в Курган из Миасса будут доставляться шасси автомобилей «Урал», и уже здесь – на базе предприятия «Регион 45» – будет происходить изготовление и монтаж специальной техники под задачи заказчиков. Партнерами автомобильного завода «УРАЛ» на базе шасси «Урал» производятся коммунально-дорожные машины, автогудронаторы для строительства дорог и коммунального хозяйства и другая техника.

Сейчас на складе в Кургане представлено четыре автомобиля «Урал» линейки полно- и неполноприводных грузовиков: капотные «Уралы» с колесной формулой 6х4, самосвалы 6х6 с кабиной «Next» и др. Склад будет пополняться шасси по мере потребностей производителей надстроек. На постоянной основе на складе будет находиться до семи автомобилей.

Ранее консигнационный склад АЗ «УРАЛ» был открыт в Набережных Челнах и в Нижнем Новгороде. Создание складов ориентировано на регионы, в которых в наибольшей степени сосредоточены производители надстроек и их потребители. Курганская область известна большим количеством производителей надстроек.

На встрече Губернатора Курганской области Вадима Шумкова с президентом общественного движения «Опора России» Александром Калининым и председателем Курганского регионального отделения организации Ольгой Лютиковой, которая состоялась 19 августа в рамках подписания соглашения о сотрудничестве и совместной работе по созданию комфортных условий для бизнеса, было отмечено, что открытие удаленного склада тягачей «Урал» в Кургане – это отличный пример совместной конструктивной работы в сфере расширения действующего бизнеса региона и создания новых предприятий и рабочих мест. Складом, организованным на базе курганского предприятия «Регион 45», могут пользоваться не только машиностроители Курганской области, но и других регионов страны.

СПРАВКА

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различного вида спецтехники. Также на базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.