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Умная реклама в деле: как спасался южноуральский бизнес в 2020 году

Аналитики выяснили, какие инструменты чаще использовал малый и средний бизнес Челябинской области в условиях локдауна 2020 года. Так, в компании МТС зафиксировали пятикратный рост обращений к сервису для таргетированной рекламы в прошлом году по сравнению с 2019. «МТС Маркетолог», который работает на основе обезличенных больших данных абонентов МТС, стал самой популярной услугой компании для малого и среднего бизнеса в Челябинской области по итогам 2020 года.

Наибольший рост спроса на сервис для запуска умной рекламы «МТС Маркетолог» в 2020 году показал ритейл, для работы которого было необходимо перестроить свою работу: на него пришлось 43% новых обращений. Значительно вырос спрос на сервис среди компаний сферы обслуживания (24%).

В условиях ограничений южноуральский бизнес показал повышенную активность и использовал технологию Big Data для информирования клиентов об изменении графика работы, а также для рассылки сообщений об акциях и предложениях. Наибольшее количество обращений к сервису «МТС Маркетолог» в Челябинской области пришлось на апрель и ноябрь. Это связано с началом действия ограничений в регионе и изменением формата работы, а также с традиционной «чёрной пятницей» и сезоном распродаж. В 2020 году южноуральские компании активно использовали сервис «МТС Маркетолог», который помогал адресно рассказывать потенциально заинтересованной аудитории об изменениях графика работы, новых услугах, акциях и бонусных программах.

«МТС Маркетолог» помогает самостоятельно запускать таргетированную рассылку сообщений и рекламу в интернете с учётом более двухсот параметров, включая геолокацию, пол, возраст и сферу интересов потенциального покупателя. В основе сервиса лежит Big Data МТС, которая позволяет показывать рекламу только той аудитории, которую она может заинтересовать. Сервисом могут пользоваться физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели — абоненты любых операторов.

Как сообщил редакции «УралПрессИнформ» Андрей Березной, директор МТС в Челябинской области, с начала пандемии челябинский бизнес остро нуждался в эффективном и экономичном инструменте для взаимодействия с клиентами – требовалось оперативно информировать ключевую аудиторию об изменениях графика работы, условиях доставки товаров и мерах профилактики коронавируса. На протяжении всего года «МТС Маркетолог» помогал предпринимателям держать связь со своими клиентами, а также привлекать новых покупателей. В этом году компания также ожидает высокий спрос на «МТС Маркетолог» и рост популярности этого инструмента у предпринимателей.