«Умное зрение» позволит повысить бдительность граждан на пешеходных переходах ЮУЖД

В Челябинской области на станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги проводится тестовая эксплуатация инновационной технологии «Умное зрение». Пилотный проект был организован на ЮУЖД совместно с ООО «ВНИИЖТ-ИНЖИНИРИНГ» и тестируется впервые на сети российских железных дорог.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, система позволяет распознавать в автоматическом режиме нарушения, допускаемые гражданами на пешеходных переходах: разговор по мобильному телефону, просмотр информации на экране смартфона или планшета, одетый капюшон, применение наушников с оголовьем, переезд через пешеходный переход на велосипеде или мотоцикле, проход через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

«Умное зрение» представляет собой комплекс, состоящий из видеокамер, промышленного компьютера со специализированным программным обеспечением, средств звукового и светового освещения. При обнаружении нарушения у комплекса есть возможность с помощью громкоговорителя и экрана информировать граждан о факте нарушения, а также напоминать о правилах перехода через железнодорожные пути. Контроль осуществляется полностью в автоматическом режиме. В дальнейшем система позволит отправлять фото и видео нарушителей в органы власти и полиции. По результатам испытаний будет принято решение о внедрении данной технологии на других участках.

ДЛЯ СПРАВКИ

Железнодорожники регулярно проводят мониторинг по выявлению травмоопасных участков на станциях и перегонах, обустраивают пешеходные переходы световой и звуковой сигнализацией. За последние 10 лет такими устройствами были оборудованы 11 пешеходных переходов на перегонах Миасс-Флюсовая, Челябинск-Главный-Шершни, Челябинск-Главный-Электростанция, Шадринск-Качусово, Галкино-Просвет, Оренбург-Каргала Курган-Введенское, Курган-Утяк (2перехода) и на станциях Тамерлан, Мурсалимкино.

В 2023 году такими же устройствами будут оборудованы два пешеходных перехода на станции Чебаркуль. Кроме того, будет установлено ограждение вдоль железнодорожного полотна на станции Шумиха.