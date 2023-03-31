31.03.2023
«Умное зрение» позволит повысить бдительность граждан на пешеходных переходах ЮУЖД
31.03.2023
Поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства
31.03.2023
В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане
31.03.2023
В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль
31.03.2023
Челябинские власти продадут с молотка три недостроя в двух районах
31.03.2023
Андрей Дуда получил мандат депутата Заксобрания Челябинской области
«Умное зрение» позволит повысить бдительность граждан на пешеходных переходах ЮУЖД
28.03.2023
В профилактических мероприятиях, проведённых накануне каникул, поучаствовали почти шесть тысяч школьников
24.03.2023
РЖД ликвидирует свое структурное подразделение в Челябинске, но сотрудники без работы не останутся
21.03.2023
Вблизи поселка Локомотивный выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда
10.03.2023
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартует декадник «Безопасный транспорт»
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023